سعر Buttercat (BUTT)
سعر Buttercat (BUTT) المباشر لليوم هو USD 0.00012063. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 120.63K. يتم تحديث سعر BUTT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Buttercat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.60K
- تغيير سعر Buttercat خلال اليوم هو +18.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Buttercat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Buttercat مقابل USD هو $ +0.0000172646 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Buttercat مقابل USD هو $ -0.0000420804 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Buttercat مقابل USD هو $ -0.0007105248941119327 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.83%
|30 يوم
|$ +0.0000172646
|+14.31%
|60 يوم
|$ -0.0000420804
|-34.88%
|90 يوم
|$ -0.0007105248941119327
|-85.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Buttercat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+18.83%
-15.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Buttercat is a meme coin built on the Solana network, characterized by its theme of a cat made entirely out of butter. This meme coin follows the cat meta but stands out because of its unique and entertaining narrative, revolving around a butter cat. The project includes various kinds of memes, humor and creativity. Buttercat aims to engage the community with its playful concept, making it a memorable meme coin.
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