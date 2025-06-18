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سعر Bundles (BNDL) المباشر لليوم هو USD 0.0005857 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 385.46K . يتم تحديث سعر BNDL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bundles الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bundles خلال اليوم هو -17.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 658.18M

أداء سعر Bundles (BNDL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bundles مقابل USD هو $ -0.000120134887613211 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bundles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bundles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bundles مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000120134887613211 -17.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bundles (BNDL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bundles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00053115$ 0.00053115 $ 0.00053115 24 ساعة مرتفع $ 0.00075777$ 0.00075777 $ 0.00075777 عالية طوال الوقت $ 0.00199644$ 0.00199644 $ 0.00199644 تغير السعر (1 ساعة) +1.37% تغير السعر (1يوم) -17.02% تغير السعر (7 أيام) -13.09%

معلومات سوق Bundles (BNDL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: