سعر Bundles (BNDL)
سعر Bundles (BNDL) المباشر لليوم هو USD 0.0005857. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 385.46K. يتم تحديث سعر BNDL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bundles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bundles خلال اليوم هو -17.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 658.18M
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خلال اليوم، كان سعر Bundles مقابل USD هو $ -0.000120134887613211 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bundles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bundles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bundles مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000120134887613211
|-17.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bundles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.37%
-17.02%
-13.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Create and trade diversified bundles of crypto tokens with ease. Instead of managing multiple assets individually, group them into customizable bundles and track their overall performance as a single unit. The Bundles platform simplifies your trading experience by executing swaps into all of the underlying tokens within a bundle through a single, seamless transaction. Buy into narratives instead of individual coins.
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