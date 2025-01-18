سعر Britt (BRITT)
سعر Britt (BRITT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRITT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Britt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.87K
- تغيير سعر Britt خلال اليوم هو +1.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Britt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Britt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Britt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Britt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.99%
|30 يوم
|$ 0
|-66.26%
|60 يوم
|$ 0
|-83.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Britt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
+1.99%
-28.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Britt reigns as Queen of Basechain, a community-driven token. After the original team abandoned it, the community took over the project!
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