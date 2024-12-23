سعر BigShortBets (BIGSB)
سعر BigShortBets (BIGSB) المباشر لليوم هو USD 0.218781. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M. يتم تحديث سعر BIGSB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BigShortBets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 266.39
- تغيير سعر BigShortBets خلال اليوم هو -9.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.67M
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خلال اليوم، كان سعر BigShortBets مقابل USD هو $ -0.0223470636016711 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BigShortBets مقابل USD هو $ -0.0331449495 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BigShortBets مقابل USD هو $ -0.0750516187 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BigShortBets مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0223470636016711
|-9.26%
|30 يوم
|$ -0.0331449495
|-15.14%
|60 يوم
|$ -0.0750516187
|-34.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BigShortBets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-9.26%
-16.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption.
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