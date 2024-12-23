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سعر BigShortBets (BIGSB) المباشر لليوم هو USD 0.218781 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M . يتم تحديث سعر BIGSB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BigShortBets الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 266.39 - تغيير سعر BigShortBets خلال اليوم هو -9.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.67M

أداء سعر BigShortBets (BIGSB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BigShortBets مقابل USD هو $ -0.0223470636016711 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BigShortBets مقابل USD هو $ -0.0331449495 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BigShortBets مقابل USD هو $ -0.0750516187 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BigShortBets مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0223470636016711 -9.26% 30 يوم $ -0.0331449495 -15.14% 60 يوم $ -0.0750516187 -34.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BigShortBets (BIGSB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BigShortBets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.21849$ 0.21849 $ 0.21849 24 ساعة مرتفع $ 0.241599$ 0.241599 $ 0.241599 عالية طوال الوقت $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -9.26% تغير السعر (7 أيام) -16.19%

معلومات سوق BigShortBets (BIGSB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: