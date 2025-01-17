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سعر Beets Staked Sonic (STS) المباشر لليوم هو USD 0.773568 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M . يتم تحديث سعر STS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beets Staked Sonic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.69M - تغيير سعر Beets Staked Sonic خلال اليوم هو -5.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.58M

أداء سعر Beets Staked Sonic (STS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beets Staked Sonic مقابل USD هو $ -0.0477100728593697 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beets Staked Sonic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beets Staked Sonic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beets Staked Sonic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0477100728593697 -5.80% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beets Staked Sonic (STS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beets Staked Sonic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.771683$ 0.771683 $ 0.771683 24 ساعة مرتفع $ 0.840394$ 0.840394 $ 0.840394 عالية طوال الوقت $ 0.91556$ 0.91556 $ 0.91556 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -5.80% تغير السعر (7 أيام) +18.15%

معلومات سوق Beets Staked Sonic (STS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: