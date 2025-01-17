سعر Beets Staked Sonic (STS)
سعر Beets Staked Sonic (STS) المباشر لليوم هو USD 0.773568. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M. يتم تحديث سعر STS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beets Staked Sonic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.69M
- تغيير سعر Beets Staked Sonic خلال اليوم هو -5.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.58M
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خلال اليوم، كان سعر Beets Staked Sonic مقابل USD هو $ -0.0477100728593697 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beets Staked Sonic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beets Staked Sonic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beets Staked Sonic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0477100728593697
|-5.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beets Staked Sonic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
-5.80%
+18.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.
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