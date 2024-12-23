سعر Alchemix USD (ALUSD)
سعر Alchemix USD (ALUSD) المباشر لليوم هو USD 0.992685. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 167.05M. يتم تحديث سعر ALUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alchemix USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 245.37K
- تغيير سعر Alchemix USD خلال اليوم هو +0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 168.37M
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خلال اليوم، كان سعر Alchemix USD مقابل USD هو $ +0.0012519 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alchemix USD مقابل USD هو $ +0.0028242880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alchemix USD مقابل USD هو $ +0.0030296746 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alchemix USD مقابل USD هو $ +0.006665146534051 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0012519
|+0.13%
|30 يوم
|$ +0.0028242880
|+0.28%
|60 يوم
|$ +0.0030296746
|+0.31%
|90 يوم
|$ +0.006665146534051
|+0.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alchemix USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+0.13%
-0.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
alUSD is a yield-backed synthetic stablecoin powered by the Alchemix protocol
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|1 ALUSD إلى AUD
A$1.57836915
|1 ALUSD إلى GBP
￡0.78422115
|1 ALUSD إلى EUR
€0.94305075
|1 ALUSD إلى USD
$0.992685
|1 ALUSD إلى MYR
RM4.4670825
|1 ALUSD إلى TRY
₺34.9226583
|1 ALUSD إلى JPY
¥155.1963729
|1 ALUSD إلى RUB
₽102.01823745
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₹84.3186639
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Rp16,011.04614555
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₱58.39965855
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￡E.50.49788595
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C$1.41953955
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Bs50.626935
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Rs275.20206255
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₸519.18418185
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