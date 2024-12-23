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سعر Alchemix USD (ALUSD) المباشر لليوم هو USD 0.992685 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 167.05M . يتم تحديث سعر ALUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alchemix USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 245.37K - تغيير سعر Alchemix USD خلال اليوم هو +0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 168.37M

أداء سعر Alchemix USD (ALUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alchemix USD مقابل USD هو $ +0.0012519 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alchemix USD مقابل USD هو $ +0.0028242880 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alchemix USD مقابل USD هو $ +0.0030296746 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alchemix USD مقابل USD هو $ +0.006665146534051 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0012519 +0.13% 30 يوم $ +0.0028242880 +0.28% 60 يوم $ +0.0030296746 +0.31% 90 يوم $ +0.006665146534051 +0.68%

تحليل سعر Alchemix USD (ALUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alchemix USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.988345$ 0.988345 $ 0.988345 24 ساعة مرتفع $ 0.995202$ 0.995202 $ 0.995202 عالية طوال الوقت $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +0.13% تغير السعر (7 أيام) -0.23%

معلومات سوق Alchemix USD (ALUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: