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سعر ADO Protocol (ADO) المباشر لليوم هو USD 0.00678072 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ADO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ADO Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 121.46 - تغيير سعر ADO Protocol خلال اليوم هو +0.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ADO Protocol (ADO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ADO Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ADO Protocol مقابل USD هو $ -0.0007108310 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ADO Protocol مقابل USD هو $ -0.0001253789 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ADO Protocol مقابل USD هو $ -0.000395016529784553 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.50% 30 يوم $ -0.0007108310 -10.48% 60 يوم $ -0.0001253789 -1.84% 90 يوم $ -0.000395016529784553 -5.50%

تحليل سعر ADO Protocol (ADO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ADO Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00666601$ 0.00666601 $ 0.00666601 24 ساعة مرتفع $ 0.00683347$ 0.00683347 $ 0.00683347 عالية طوال الوقت $ 0.01090946$ 0.01090946 $ 0.01090946 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +0.50% تغير السعر (7 أيام) +0.91%

معلومات سوق ADO Protocol (ADO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: