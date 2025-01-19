سعر ADO Protocol (ADO)
سعر ADO Protocol (ADO) المباشر لليوم هو USD 0.00678072. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ADO Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 121.46
- تغيير سعر ADO Protocol خلال اليوم هو +0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ADO Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ADO Protocol مقابل USD هو $ -0.0007108310 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ADO Protocol مقابل USD هو $ -0.0001253789 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ADO Protocol مقابل USD هو $ -0.000395016529784553 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.50%
|30 يوم
|$ -0.0007108310
|-10.48%
|60 يوم
|$ -0.0001253789
|-1.84%
|90 يوم
|$ -0.000395016529784553
|-5.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ADO Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+0.50%
+0.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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