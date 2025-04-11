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QuantixAI السعر(QAI)

USD

مخطط أسعار QuantixAI (QAI) المباشر

$85.7
$85.7$85.7
-1.40%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول QAI

السعر الحالي لـ QuantixAI (QAI) اليوم هو 85.7 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من QAI إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق QuantixAI:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 694.35K USD
- تغير سعر QuantixAI خلال اليوم هو -1.40%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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QAI أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار QuantixAI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.2168-1.40%
30 يوم$ +50.7+144.85%
60 يوم$ +50.7+144.85%
90 يوم$ +50.7+144.85%
تغير سعر QuantixAI اليوم

سجل اليوم QAI تغيرًا $ -1.2168 (-1.40%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر QuantixAI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +50.7 (+144.85%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر QuantixAI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد QAI تغييرًا في $ +50.7 (+144.85%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر QuantixAI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +50.7 (+144.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

QAI معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار QuantixAI: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 83.16
$ 83.16$ 83.16

$ 93.2
$ 93.2$ 93.2

$ 149.09
$ 149.09$ 149.09

0.00%

-1.40%

-6.77%

QAI معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 694.35K
$ 694.35K$ 694.35K

0.00
0.00 0.00

ما هو QuantixAI ( QAI )

تقدم QuantixAI، التي طورتها Quantix Capital، توكن QAI، وهو توكن قائم على Ethereum مصمم لتحسين ديناميكيات السيولة داخل نظام بيئي متطور للتداول الخوارزمي. من الناحية الفنية، تدمج QuantixAI مجموعة من استراتيجيات التداول الكمي المتقدمة التي تستفيد من النماذج الإحصائية مثل المتوسط المتحرك المتكامل الانحداري التلقائي (ARIMA)، والتباين المشروط الانحداري التلقائي العام (GARCH)، وخوارزميات التعلم الآلي بما في ذلك آلات الدعم المتجهة (SVM) وشبكات الذاكرة الطويلة والقصيرة المدى (LSTM). يتم تعزيز قدرات معالجة البيانات في الوقت الفعلي من خلال أدوات مثل Apache Kafka، مما يسهل استيعاب البيانات ومعالجتها بكفاءة.

متوفر QuantixAI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك QuantixAI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين QAIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول QuantixAI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء QuantixAI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر QuantixAI

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل QuantixAI، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ QAI؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارQuantixAI.

سجل أسعار QuantixAI

يوفر تتبع مسار سعر QAI معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ QAI. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار QuantixAI.

كيفية شراء QuantixAI ( QAI )

هل تبحث عن كيفية شراء QuantixAI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء QuantixAI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة QAI إلى العملات المحلية

1 QAI إلى VND
2,197,433.7
1 QAI إلى AUD
A$135.406
1 QAI إلى GBP
65.132
1 QAI إلى EUR
74.559
1 QAI إلى USD
$85.7
1 QAI إلى MYR
RM378.794
1 QAI إلى TRY
3,257.457
1 QAI إلى JPY
¥12,230.247
1 QAI إلى RUB
7,263.075
1 QAI إلى INR
7,366.772
1 QAI إلى IDR
Rp1,428,332.762
1 QAI إلى KRW
122,253.621
1 QAI إلى PHP
4,900.326
1 QAI إلى EGP
￡E.4,392.982
1 QAI إلى BRL
R$502.202
1 QAI إلى CAD
C$118.266
1 QAI إلى BDT
10,391.125
1 QAI إلى NGN
136,247.574
1 QAI إلى UAH
3,540.267
1 QAI إلى VES
Bs6,084.7
1 QAI إلى PKR
Rs23,978.003
1 QAI إلى KZT
44,197.204
1 QAI إلى THB
฿2,870.95
1 QAI إلى TWD
NT$2,781.822
1 QAI إلى AED
د.إ314.519
1 QAI إلى CHF
Fr69.417
1 QAI إلى HKD
HK$664.175
1 QAI إلى MAD
.د.م795.296
1 QAI إلى MXN
$1,737.996

QuantixAI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ QuantixAI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب QuantixAI الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

QAI
USD

1 QAI = 85.7 USD

تداول

USDTQAI
$85.7
$85.7$85.7
-3.20%

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