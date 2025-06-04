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Buidl السعر(BUIDL)

USD

مخطط أسعار Buidl (BUIDL) المباشر

$0,004003
$0,004003$0,004003
+5,48%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول BUIDL

السعر الحالي لـ Buidl (BUIDL) اليوم هو 0,004003 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من BUIDL إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Buidl:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 56,17K USD
- تغير سعر Buidl خلال اليوم هو +5,48%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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BUIDL أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Buidl لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0,00020797+5,48%
30 يوم$ -0,000997-19,94%
60 يوم$ -0,000997-19,94%
90 يوم$ -0,000997-19,94%
تغير سعر Buidl اليوم

سجل اليوم BUIDL تغيرًا $ +0,00020797 (+5,48%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Buidl لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0,000997 (-19,94%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Buidl لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BUIDL تغييرًا في $ -0,000997 (-19,94%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Buidl لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0,000997 (-19,94%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

BUIDL معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Buidl: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0,003143
$ 0,003143$ 0,003143

$ 0,004189
$ 0,004189$ 0,004189

$ 0,01775
$ 0,01775$ 0,01775

+5,25%

+5,48%

+20,42%

BUIDL معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 56,17K
$ 56,17K$ 56,17K

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ما هو Buidl ( BUIDL )

يدعم buidlDAO مطوري الذكاء الاصطناعي الذين يرسمون مستقبل اقتصادات الإنترنت. يوفر الأدوات ورأس المال والشبكة اللازمة لضمان نجاح مشروعك.

متوفر Buidl على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Buidl الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BUIDLلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Buidl على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Buidl سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Buidl

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Buidl، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BUIDL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBuidl.

سجل أسعار Buidl

يوفر تتبع مسار سعر BUIDL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BUIDL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Buidl.

كيفية شراء Buidl ( BUIDL )

هل تبحث عن كيفية شراء Buidl؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Buidl على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BUIDL إلى العملات المحلية

1 BUIDL إلى VND
105,338945
1 BUIDL إلى AUD
A$0,00612459
1 BUIDL إلى GBP
0,00292219
1 BUIDL إلى EUR
0,00348261
1 BUIDL إلى USD
$0,004003
1 BUIDL إلى MYR
RM0,01697272
1 BUIDL إلى TRY
0,15683754
1 BUIDL إلى JPY
¥0,57110801
1 BUIDL إلى RUB
0,31723775
1 BUIDL إلى INR
0,34373761
1 BUIDL إلى IDR
Rp65,62294032
1 BUIDL إلى KRW
5,46109275
1 BUIDL إلى PHP
0,22308719
1 BUIDL إلى EGP
￡E.0,19878898
1 BUIDL إلى BRL
R$0,02257692
1 BUIDL إلى CAD
C$0,00544408
1 BUIDL إلى BDT
0,48892642
1 BUIDL إلى NGN
6,32381931
1 BUIDL إلى UAH
0,16584429
1 BUIDL إلى VES
Bs0,384288
1 BUIDL إلى PKR
Rs1,128846
1 BUIDL إلى KZT
2,0423306
1 BUIDL إلى THB
฿0,13037771
1 BUIDL إلى TWD
NT$0,11988985
1 BUIDL إلى AED
د.إ0,01469101
1 BUIDL إلى CHF
Fr0,00324243
1 BUIDL إلى HKD
HK$0,03138352
1 BUIDL إلى MAD
.د.م0,03678757
1 BUIDL إلى MXN
$0,07677754

Buidl المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Buidl، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

BUIDL
BUIDL
USD

1 BUIDL = 0,004003 USD

تداول

USDTBUIDL
$0,004003
$0,004003$0,004003
+1,88%

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