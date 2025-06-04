ما هو Buidl ( BUIDL )

يدعم buidlDAO مطوري الذكاء الاصطناعي الذين يرسمون مستقبل اقتصادات الإنترنت. يوفر الأدوات ورأس المال والشبكة اللازمة لضمان نجاح مشروعك.

متوفر Buidl على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Buidl الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر Buidl

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Buidl، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BUIDL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBuidl.

سجل أسعار Buidl

يوفر تتبع مسار سعر BUIDL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BUIDL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Buidl.

كيفية شراء Buidl ( BUIDL )

هل تبحث عن كيفية شراء Buidl؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Buidl على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BUIDL إلى العملات المحلية

1 BUIDL إلى VND ₫ 105,338945 1 BUIDL إلى AUD A$ 0,00612459 1 BUIDL إلى GBP ￡ 0,00292219 1 BUIDL إلى EUR € 0,00348261 1 BUIDL إلى USD $ 0,004003 1 BUIDL إلى MYR RM 0,01697272 1 BUIDL إلى TRY ₺ 0,15683754 1 BUIDL إلى JPY ¥ 0,57110801 1 BUIDL إلى RUB ₽ 0,31723775 1 BUIDL إلى INR ₹ 0,34373761 1 BUIDL إلى IDR Rp 65,62294032 1 BUIDL إلى KRW ₩ 5,46109275 1 BUIDL إلى PHP ₱ 0,22308719 1 BUIDL إلى EGP ￡E. 0,19878898 1 BUIDL إلى BRL R$ 0,02257692 1 BUIDL إلى CAD C$ 0,00544408 1 BUIDL إلى BDT ৳ 0,48892642 1 BUIDL إلى NGN ₦ 6,32381931 1 BUIDL إلى UAH ₴ 0,16584429 1 BUIDL إلى VES Bs 0,384288 1 BUIDL إلى PKR Rs 1,128846 1 BUIDL إلى KZT ₸ 2,0423306 1 BUIDL إلى THB ฿ 0,13037771 1 BUIDL إلى TWD NT$ 0,11988985 1 BUIDL إلى AED د.إ 0,01469101 1 BUIDL إلى CHF Fr 0,00324243 1 BUIDL إلى HKD HK$ 0,03138352 1 BUIDL إلى MAD .د.م 0,03678757 1 BUIDL إلى MXN $ 0,07677754

Buidl المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Buidl، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Buidl ما هو سعر Buidl (BUIDL) اليوم؟ سعر Buidl (BUIDL) المباشر هو USD 0,004003 . ما هي القيمة السوقية لعملة Buidl (BUIDL)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Buidl هي -- USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة BUIDL في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0,004003 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Buidl (BUIDL)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Buidl (BUIDL)، هو USD -- . ما هو أعلى سعر لعملة Buidl (BUIDL)؟ اعتبارًا من 2025-06-05 ، أعلى سعر لعملة Buidl (BUIDL) هو USD 0,01775 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Buidl (BUIDL)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Buidl (BUIDL) هو $ 56,17K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

أهم الأخبار

ما هو Defi App (HOME Token)؟ دليل كامل لعملة حوكمة Defi App في عالم التمويل اللامركزي المتطور بسرعة، تظل التعقيدات أكبر عقبة أمام التبني الجماهيري. يظهر HOME Token كحل للحوكمة لـ Defi App، أول تطبيق فائق في مجال التشفير والذي يجمع بين بساطة البورصات المركزية وأمان الحفظ الذاتي. يستكشف هذا الدليل الشامل الدور الفريد لـ HOME في حوكمة منصة قامت بالفعل بمعالجة أكثر من 11 مليار دولار في الحجم مع أكثر من 350,000 مستخدم، كاشفًا كيف أن هذه العملة المملوكة للمجتمع تعيد تشكيل مستقبل وصول DeFi والحوكمة.

ما هي الأسواق المالية؟ تُعتبر الأسواق المالية منصات يقوم فيها المشترون والبائعون بتداول الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعملات والسلع.