احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MONK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MONK.

سعر 0xMonk by Virtuals (MONK) المباشر لليوم هو USD 0.00562835 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.63M . يتم تحديث سعر MONK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 0xMonk by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.24K - تغيير سعر 0xMonk by Virtuals خلال اليوم هو -30.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر 0xMonk by Virtuals (MONK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 0xMonk by Virtuals مقابل USD هو $ -0.002475853139825306 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xMonk by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xMonk by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xMonk by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002475853139825306 -30.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 0xMonk by Virtuals (MONK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xMonk by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00560067$ 0.00560067 $ 0.00560067 24 ساعة مرتفع $ 0.00834224$ 0.00834224 $ 0.00834224 عالية طوال الوقت $ 0.01200774$ 0.01200774 $ 0.01200774 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) -30.55% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق 0xMonk by Virtuals (MONK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: