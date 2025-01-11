Wrapped BONE 圖標

Wrapped BONE 價格 (WBONE)

USD

Wrapped BONE (WBONE) 實時價格圖表

$0.649618
$0.649618$0.649618
-0.20%(1D)

今天 Wrapped BONE (WBONE) 的價格

今天 Wrapped BONE (WBONE) 的實時價格爲 0.649618 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WBONE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped BONE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.89K USD
- Wrapped BONE 當天價格變化爲 -0.20%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped BONE (WBONE) 價格表現 USD

今天內，Wrapped BONE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013205277846282
在過去30天內，Wrapped BONE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0411608358
在過去60天內，Wrapped BONE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0318559025
在過去90天內，Wrapped BONE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.21561384693158944

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0013205277846282-0.20%
30天$ -0.0411608358-6.33%
60天$ +0.0318559025+4.90%
90天$ +0.21561384693158944+49.68%

Wrapped BONE (WBONE) 價格分析

Wrapped BONE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.637029
$ 0.637029$ 0.637029

$ 0.659289
$ 0.659289$ 0.659289

$ 0.830771
$ 0.830771$ 0.830771

-0.13%

-0.20%

-3.97%

Wrapped BONE (WBONE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.89K
$ 4.89K$ 4.89K

0.00
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什麼是Wrapped BONE (WBONE)

Wrapped BONE on Shibarium, deployed by WoofSwap.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped BONE (WBONE) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped BONE (WBONE) 的其他問題

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WBONE 兌換爲當地貨幣

1 WBONE 兌換 AUD
A$1.05238116
1 WBONE 兌換 GBP
0.52619058
1 WBONE 兌換 EUR
0.63012946
1 WBONE 兌換 USD
$0.649618
1 WBONE 兌換 MYR
RM2.91678482
1 WBONE 兌換 TRY
23.00946956
1 WBONE 兌換 JPY
¥102.42527006
1 WBONE 兌換 RUB
66.02067734
1 WBONE 兌換 INR
55.99057542
1 WBONE 兌換 IDR
Rp10,649.47370592
1 WBONE 兌換 PHP
38.327462
1 WBONE 兌換 EGP
￡E.32.82519754
1 WBONE 兌換 BRL
R$3.97566216
1 WBONE 兌換 CAD
C$0.93544992
1 WBONE 兌換 BDT
79.24040364
1 WBONE 兌換 NGN
1,007.15475484
1 WBONE 兌換 UAH
27.46584904
1 WBONE 兌換 VES
Bs34.429754
1 WBONE 兌換 PKR
Rs180.89912446
1 WBONE 兌換 KZT
342.8034186
1 WBONE 兌換 THB
฿22.52875224
1 WBONE 兌換 TWD
NT$21.50885198
1 WBONE 兌換 CHF
Fr0.59115238
1 WBONE 兌換 HKD
HK$5.05402804
1 WBONE 兌換 MAD
.د.م6.52216472