US Sonic Dollar 今日價格

US Sonic Dollar (USSD) 今日實時價格為 $ 1.004，過去 24 小時內變化了 0.88%。目前 USSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.004 每 USSD。

US Sonic Dollar 目前市值在 $ 2,060,880 排名第 #-，流通供應量為 2.05M USSD。過去 24 小時內，USSD 的交易價格在 $ 0.977843（低點）和 $ 1.014（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.36，而歷史最低價為 $ 0.844912。

短期表現方面，USSD 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 +1.48%。過去一天，總交易量達到 $ 43.64K。

US Sonic Dollar（USSD）市場資訊

市值 $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M 成交量（24H） $ 43.64K$ 43.64K $ 43.64K 完全稀釋市值 $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M 流通量 2.05M 2.05M 2.05M 總供應量 2,051,886.160569537 2,051,886.160569537 2,051,886.160569537

US Sonic Dollar 的目前市值為 $ 2.06M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 43.64K。USSD 的流通量為 2.05M，總供應量是 2051886.160569537，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.06M。