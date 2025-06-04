TDCCP 價格 (TDCCP)
今天 TDCCP (TDCCP) 的實時價格爲 0.268492 USD。目前其市值爲 $ 171.83M USD。TDCCP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TDCCP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- TDCCP 當天價格變化爲 -0.39%
- 其循環供應量爲 640.00M USD
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今天內，TDCCP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010589029707015。
在過去30天內，TDCCP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，TDCCP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，TDCCP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0010589029707015
|-0.39%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
TDCCP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.73%
-0.39%
-4.52%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 TDCCP 兌換 VND
₫7,065.36698
|1 TDCCP 兌換 AUD
A$0.41347768
|1 TDCCP 兌換 GBP
￡0.19599916
|1 TDCCP 兌換 EUR
€0.23358804
|1 TDCCP 兌換 USD
$0.268492
|1 TDCCP 兌換 MYR
RM1.13840608
|1 TDCCP 兌換 TRY
₺10.50340704
|1 TDCCP 兌換 JPY
¥38.64136864
|1 TDCCP 兌換 RUB
₽21.20281324
|1 TDCCP 兌換 INR
₹23.01244932
|1 TDCCP 兌換 IDR
Rp4,401.50749248
|1 TDCCP 兌換 KRW
₩369.82356572
|1 TDCCP 兌換 PHP
₱14.9550044
|1 TDCCP 兌換 EGP
￡E.13.33331272
|1 TDCCP 兌換 BRL
R$1.51160996
|1 TDCCP 兌換 CAD
C$0.36783404
|1 TDCCP 兌換 BDT
৳32.82046208
|1 TDCCP 兌換 NGN
₦424.82683684
|1 TDCCP 兌換 UAH
₴11.1558426
|1 TDCCP 兌換 VES
Bs25.775232
|1 TDCCP 兌換 PKR
Rs75.52411468
|1 TDCCP 兌換 KZT
₸137.54576668
|1 TDCCP 兌換 THB
฿8.76357888
|1 TDCCP 兌換 TWD
NT$8.05476
|1 TDCCP 兌換 AED
د.إ0.98536564
|1 TDCCP 兌換 CHF
Fr0.22016344
|1 TDCCP 兌換 HKD
HK$2.10497728
|1 TDCCP 兌換 MAD
.د.م2.46744148
|1 TDCCP 兌換 MXN
$5.16578608