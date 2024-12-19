STEAM 圖標

STEAM 價格 (STEAM)

USD

STEAM (STEAM) 實時價格圖表

$0.02653008
$0.02653008$0.02653008
-1.40%(1D)

今天 STEAM (STEAM) 的價格

今天 STEAM (STEAM) 的實時價格爲 0.02653008 USD。目前其市值爲 $ 3.82M USD。STEAM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
STEAM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 43.08K USD
- STEAM 當天價格變化爲 -1.40%
- 其循環供應量爲 144.16M USD

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STEAM (STEAM) 價格表現 USD

今天內，STEAM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00037922570273943
在過去30天內，STEAM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0064221497
在過去60天內，STEAM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0399696348
在過去90天內，STEAM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01551286694282734

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00037922570273943-1.40%
30天$ +0.0064221497+24.21%
60天$ +0.0399696348+150.66%
90天$ +0.01551286694282734+140.81%

STEAM (STEAM) 價格分析

STEAM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02332942
$ 0.02332942$ 0.02332942

$ 0.02753369
$ 0.02753369$ 0.02753369

$ 0.03808406
$ 0.03808406$ 0.03808406

+0.83%

-1.40%

-1.71%

STEAM (STEAM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

$ 43.08K
$ 43.08K$ 43.08K

144.16M
144.16M 144.16M

什麼是STEAM (STEAM)

Earthlings.land is a web3 family friendly open world game competing with web 2 gaming.

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STEAM (STEAM) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 STEAM (STEAM) 的其他問題

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STEAM 兌換爲當地貨幣

1 STEAM 兌換 AUD
A$0.0421828272
1 STEAM 兌換 GBP
0.0209587632
1 STEAM 兌換 EUR
0.0254688768
1 STEAM 兌換 USD
$0.02653008
1 STEAM 兌換 MYR
RM0.11938536
1 STEAM 兌換 TRY
0.9304099056
1 STEAM 兌換 JPY
¥4.1628348528
1 STEAM 兌換 RUB
2.751169296
1 STEAM 兌換 INR
2.2579751088
1 STEAM 兌換 IDR
Rp434.9192746752
1 STEAM 兌換 PHP
1.5668665248
1 STEAM 兌換 EGP
￡E.1.3509116736
1 STEAM 兌換 BRL
R$0.1639558944
1 STEAM 兌換 CAD
C$0.0379380144
1 STEAM 兌換 BDT
3.1706098608
1 STEAM 兌換 NGN
41.1956429232
1 STEAM 兌換 UAH
1.1137327584
1 STEAM 兌換 VES
Bs1.326504
1 STEAM 兌換 PKR
Rs7.3835865648
1 STEAM 兌換 KZT
13.919006472
1 STEAM 兌換 THB
฿0.9163489632
1 STEAM 兌換 TWD
NT$0.8654112096
1 STEAM 兌換 CHF
Fr0.0236117712
1 STEAM 兌換 HKD
HK$0.2061387216
1 STEAM 兌換 MAD
.د.م0.2660967024