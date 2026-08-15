somaliscan 今日價格

somaliscan (SS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.60%。目前 SS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SS。

somaliscan 目前市值在 $ 18,714.84 排名第 #-，流通供應量為 999.83M SS。過去 24 小時內，SS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0045342，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SS 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 +4.36%。過去一天，總交易量達到 --。

somaliscan（SS）市場資訊

市值 $ 18.71K$ 18.71K $ 18.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.71K$ 18.71K $ 18.71K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 總供應量 999,826,952.369584 999,826,952.369584 999,826,952.369584

somaliscan 的目前市值為 $ 18.71K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SS 的流通量為 999.83M，總供應量是 999826952.369584，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.71K。