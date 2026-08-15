ok 今日價格

ok (OK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.29%。目前 OK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OK。

ok 目前市值在 $ 97,834 排名第 #-，流通供應量為 999.89M OK。過去 24 小時內，OK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00128426，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OK 在過去一小時內波動了 +2.51%，過去7 天內波動了 -14.22%。過去一天，總交易量達到 --。

ok（OK）市場資訊

市值 $ 97.83K$ 97.83K $ 97.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 97.83K$ 97.83K $ 97.83K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 總供應量 999,889,308.639506 999,889,308.639506 999,889,308.639506

ok 的目前市值為 $ 97.83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OK 的流通量為 999.89M，總供應量是 999889308.639506，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 97.83K。