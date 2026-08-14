Hedera 今日價格

Hedera (HBAR) 今日實時價格為 NT$ 0.06564，過去 24 小時內變化了 1.26%。目前 HBAR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06564 每 HBAR。

Hedera 目前市值在 NT$ 2.85B 排名第 #24，流通供應量為 43.37B HBAR。過去 24 小時內，HBAR 的交易價格在 NT$ 0.06484（低點）和 NT$ 0.06695（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 18.2275692814639559，而歷史最低價為 NT$ 0.320097710425398。

短期表現方面，HBAR 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 -4.01%。過去一天，總交易量達到 NT$ 163.95K。

Hedera（HBAR）市場資訊

排名 No.24 市值 NT$ 2.85BNT$ 2.85B NT$ 2.85B 成交量（24H） NT$ 163.95KNT$ 163.95K NT$ 163.95K 完全稀釋市值 NT$ 3.28BNT$ 3.28B NT$ 3.28B 流通量 43.37B 43.37B 43.37B 最大供應量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 總供應量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 流通率 86.74% 市場佔有率 0.15% 所屬公鏈 HBAR

Hedera 的目前市值為 NT$ 2.85B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 163.95K。HBAR 的流通量為 43.37B，總供應量是 50000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.28B。