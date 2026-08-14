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Hedera 目前實時價格為 0.06564 TWD。HBAR 市值為 2,847,018,922.2979877459952 TWD。追蹤台灣的 HBAR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Hedera 目前實時價格為 0.06564 TWD。HBAR 市值為 2,847,018,922.2979877459952 TWD。追蹤台灣的 HBAR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Hedera 圖標

Hedera實時價格 (HBAR)

1 HBAR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.0985108
NT$2.0985108NT$2.0985108
-1.26%1D
TWD
Hedera (HBAR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:59:08 (UTC+8)

Hedera 今日價格

Hedera (HBAR) 今日實時價格為 NT$ 0.06564，過去 24 小時內變化了 1.26%。目前 HBAR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06564 每 HBAR。

Hedera 目前市值在 NT$ 2.85B 排名第 #24，流通供應量為 43.37B HBAR。過去 24 小時內，HBAR 的交易價格在 NT$ 0.06484（低點）和 NT$ 0.06695（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 18.2275692814639559，而歷史最低價為 NT$ 0.320097710425398

短期表現方面，HBAR 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 -4.01%。過去一天，總交易量達到 NT$ 163.95K

Hedera（HBAR）市場資訊

No.24

NT$ 2.85B
NT$ 2.85BNT$ 2.85B

NT$ 163.95K
NT$ 163.95KNT$ 163.95K

NT$ 3.28B
NT$ 3.28BNT$ 3.28B

43.37B
43.37B 43.37B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

86.74%

0.15%

HBAR

Hedera 的目前市值為 NT$ 2.85B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 163.95K。HBAR 的流通量為 43.37B，總供應量是 50000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.28B

Hedera 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.06484
NT$ 0.06484NT$ 0.06484
24H最低價
NT$ 0.06695
NT$ 0.06695NT$ 0.06695
24H最高價

NT$ 0.06484
NT$ 0.06484NT$ 0.06484

NT$ 0.06695
NT$ 0.06695NT$ 0.06695

NT$ 18.2275692814639559
NT$ 18.2275692814639559NT$ 18.2275692814639559

NT$ 0.320097710425398
NT$ 0.320097710425398NT$ 0.320097710425398

+0.18%

-1.26%

-4.01%

-4.01%

Hedera（HBAR）價格歷史 TWD

跟蹤 Hedera 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0267786-1.26%
30天NT$ -0.00226-3.33%
60天NT$ -0.01819-21.70%
90天NT$ -0.02644-28.72%
Hedera 今日價格變化

今天，HBAR 記錄了 NT$ -0.0267786 (-1.26%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Hedera 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00226 (-3.33%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Hedera 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，HBAR 的變化為 NT$ -0.01819 (-21.70%)，從而更廣泛地了解其表現。

Hedera 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02644 (-28.72%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Hedera（HBAR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Hedera 價格歷史頁面

Hedera 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Hedera 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Hedera 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 HBAR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

HBAR_USDT在4小時周期運行於0.06535價格位。價格位於S1與中樞之間。樞軸體系顯示上方阻力密集。均線組全數呈現買入信號。價格處於區間震盪層級，結構尚未突破中樞0.06546。多空雙方在窄幅區間內拉鋸。目前點位接近樞軸中心。 MACD錄得死叉信號，快慢線出現分層現象。RSI維持中性讀數，動能分布呈現分散狀態。短期波動率收斂。KDJ與StochRSI指標未形成共振。布林帶開口收窄，價格沿中軌附近運行。多頭均線支撐與動量指標出現背離，市場缺乏單邊驅動力。交易活躍度處於低位。 近端支撐位於0.06516，該價位距離現價0.00019。下方次級支撐在0.06495，距離現價0.00040。近端阻力位於0.06567，該價位距離現價0.00032。遠端阻力參考0.06597，距離現價0.00062。關鍵樞軸點0.06546構成即時參考，上下方空間均不足0.1%。價格密集區限制了波動幅度。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Hedera 的價格？

HBAR 的價格受到以下因素的影響：網路採用度與企業合作夥伴關係、Hedera 網路上的交易量、整體加密貨幣市場情緒、監管發展動向、技術升級、其他 DLT 平台的競爭、機構投資、DeFi 與 NFT 應用場景的擴展，以及宏觀經濟因素。

為什麼人們想知道 Hedera 今天的價格？

人們希望了解今日的 Hedera (HBAR) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買入或賣出的時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。HBAR 的企業合作夥伴關係與獨特的 Hashgraph 技術，使其成為追求即時價格數據之投資者的理想選擇。

Hedera 的價格預測

Hedera（HBAR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，HBAR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Hedera (HBAR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Hedera 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Hedera 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Hedera 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 HBAR 2026–2027 年價格的預測。

關於 Hedera

Hedera Hashgraph (HBAR) 是一個公共網絡，旨在為去中心化應用程式和微交易提供一個安全、快速和公平的平台。與傳統的區塊鏈技術不同，它使用一種稱為 Hashgraph 的有向無環圖 (DAG) 結構，使其能夠更快速地處理交易並降低費用。HBAR，Hedera 網絡的原生加密貨幣，用於交易費用、節點服務，並激勵網絡利益相關者。該平台由 Hedera 管理委員會管理，該委員會由多個行業的全球組織組成。憑藉其獨特的技術和治理模式，Hedera Hashgraph 旨在為各種應用提供一個可擴展和安全的平台，從支付和智能合約到文件存儲和身份驗證。

如何在台灣購買和投資 Hedera

準備好開始使用 Hedera 了嗎？在 MEXC 購買 HBAR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Hedera 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Hedera (HBAR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Hedera 將立即存入您的錢包。
Hedera (HBAR) 購買教程

Hedera 能做什麼？

擁有 Hedera 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Hedera (HBAR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Hedera (HBAR)

Hedera是最常用的企業級公共網絡，讓您的數字世界完全成為您的世界。 HBAR是Hedera的原生、節能的加密貨幣，為去中心化的經濟提供動力。無論你是創業公司還是企業，無論你是創造者還是消費者，Hedera都超越了區塊鏈，為開發者創造了快速、公平和安全的下一個時代的應用。

Hedera資源

要更深入地瞭解 Hedera，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Hedera網站
區塊查詢

類別 :

Directed Acyclic Graph (DAG)Hedera EcosystemLayer 1 (L1)

人們還問：關於Hedera的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:59:08 (UTC+8)

Hedera（HBAR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Hedera 的更多資訊

HBARUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 HBAR。在 MEXC 上探索 HBARUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Hedera (HBAR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Hedera 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
HBAR/USDT
NT$2.100429
NT$2.100429NT$2.100429
-1.17%
2.49M (USDT)
HBAR/USDC
NT$2.0985108
NT$2.0985108NT$2.0985108
-1.17%
1.11M (USDT)

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比特幣

比特幣

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Tether Gold

Tether Gold

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以太幣

以太幣

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USDCoin

USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8303041
NT$2.8303041NT$2.8303041

+365.94%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18213309
NT$0.18213309NT$0.18213309

-3.48%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4568513
NT$0.4568513NT$0.4568513

-25.95%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.037919
NT$9.037919NT$9.037919

+21.53%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4228378
NT$9.4228378NT$9.4228378

+5.90%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8303041
NT$2.8303041NT$2.8303041

+365.94%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.0017713
NT$8.0017713NT$8.0017713

+116.19%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.364956732
NT$0.364956732NT$0.364956732

+74.85%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2692306
NT$2.2692306NT$2.2692306

+30.88%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0429478
NT$5.0429478NT$5.0429478

+28.94%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

HBAR 兌 TWD 計算器

數量

HBAR
HBAR
TWD
TWD

1 HBAR = 2.0985108 TWD