Hedera實時價格 (HBAR)
Hedera (HBAR) 今日實時價格為 NT$ 0.06564，過去 24 小時內變化了 1.26%。目前 HBAR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06564 每 HBAR。
Hedera 目前市值在 NT$ 2.85B 排名第 #24，流通供應量為 43.37B HBAR。過去 24 小時內，HBAR 的交易價格在 NT$ 0.06484（低點）和 NT$ 0.06695（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 18.2275692814639559，而歷史最低價為 NT$ 0.320097710425398。
短期表現方面，HBAR 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 -4.01%。過去一天，總交易量達到 NT$ 163.95K。
No.24
86.74%
0.15%
HBAR
Hedera 的目前市值為 NT$ 2.85B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 163.95K。HBAR 的流通量為 43.37B，總供應量是 50000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.28B。
+0.18%
-1.26%
-4.01%
-4.01%
跟蹤 Hedera 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0267786
|-1.26%
|30天
|NT$ -0.00226
|-3.33%
|60天
|NT$ -0.01819
|-21.70%
|90天
|NT$ -0.02644
|-28.72%
今天，HBAR 記錄了 NT$ -0.0267786 (-1.26%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00226 (-3.33%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，HBAR 的變化為 NT$ -0.01819 (-21.70%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02644 (-28.72%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 HBAR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
HBAR_USDT在4小時周期運行於0.06535價格位。價格位於S1與中樞之間。樞軸體系顯示上方阻力密集。均線組全數呈現買入信號。價格處於區間震盪層級，結構尚未突破中樞0.06546。多空雙方在窄幅區間內拉鋸。目前點位接近樞軸中心。 MACD錄得死叉信號，快慢線出現分層現象。RSI維持中性讀數，動能分布呈現分散狀態。短期波動率收斂。KDJ與StochRSI指標未形成共振。布林帶開口收窄，價格沿中軌附近運行。多頭均線支撐與動量指標出現背離，市場缺乏單邊驅動力。交易活躍度處於低位。 近端支撐位於0.06516，該價位距離現價0.00019。下方次級支撐在0.06495，距離現價0.00040。近端阻力位於0.06567，該價位距離現價0.00032。遠端阻力參考0.06597，距離現價0.00062。關鍵樞軸點0.06546構成即時參考，上下方空間均不足0.1%。價格密集區限制了波動幅度。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Hedera 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Hedera Hashgraph (HBAR) 是一個公共網絡，旨在為去中心化應用程式和微交易提供一個安全、快速和公平的平台。與傳統的區塊鏈技術不同，它使用一種稱為 Hashgraph 的有向無環圖 (DAG) 結構，使其能夠更快速地處理交易並降低費用。HBAR，Hedera 網絡的原生加密貨幣，用於交易費用、節點服務，並激勵網絡利益相關者。該平台由 Hedera 管理委員會管理，該委員會由多個行業的全球組織組成。憑藉其獨特的技術和治理模式，Hedera Hashgraph 旨在為各種應用提供一個可擴展和安全的平台，從支付和智能合約到文件存儲和身份驗證。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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