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2026-08-14 21:40:09 (UTC+8) Curve 今日價格
Curve (CRV) 今日實時價格為
NT$ 0.2472，過去 24 小時內變化了 2.94%。目前 CRV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2472 每 CRV。
Curve 目前市值在
NT$ 374.93M 排名第 #95，流通供應量為 1.52B CRV。過去 24 小時內，CRV 的交易價格在 NT$ 0.2426（低點）和 NT$ 0.2572（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,934.146438083321，而歷史最低價為 NT$ 5.4791835558752503161。
短期表現方面，CRV 在過去一小時內波動了
+1.56%，過去7 天內波動了 +14.92%。過去一天，總交易量達到 NT$ 608.92K。 Curve（CRV）市場資訊 市值 NT$ 374.93M NT$ 374.93M NT$ 374.93M 成交量（24H） NT$ 608.92K NT$ 608.92K NT$ 608.92K 完全稀釋市值 NT$ 749.09M NT$ 749.09M NT$ 749.09M 最大供應量 3,030,303,030.299 3,030,303,030.299 3,030,303,030.299 總供應量 2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443
Curve 的目前市值為
NT$ 374.93M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 608.92K。CRV 的流通量為 1.52B，總供應量是 2390277331.31504443，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 749.09M。 購買Curve Curve 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.2426 NT$ 0.2426 NT$ 0.2426
24H最低價
NT$ 0.2572 NT$ 0.2572 NT$ 0.2572
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.2426 NT$ 0.2426 NT$ 0.2426 24H最高價 NT$ 0.2572 NT$ 0.2572 NT$ 0.2572 歷史最高 NT$ 1,934.146438083321 NT$ 1,934.146438083321 NT$ 1,934.146438083321 最低價 NT$ 5.4791835558752503161 NT$ 5.4791835558752503161 NT$ 5.4791835558752503161 Curve（CRV）價格歷史 TWD
跟蹤 Curve 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.239386 -2.94% 30天 NT$ +0.0267 +12.10% 60天 NT$ +0.0063 +2.61% 90天 NT$ +0.0056 +2.31% Curve 今日價格變化
今天，CRV 記錄了
NT$ -0.239386 (-2.94%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Curve 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ +0.0267 (+12.10%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Curve 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，CRV 的變化為
NT$ +0.0063 (+2.61%)，從而更廣泛地了解其表現。 Curve 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ +0.0056 (+2.31%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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Curve 價格歷史頁面
目前 CRV 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
40% | 看跌 60%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 金叉 K > D 短線動能回暖，溫度上升。 樞紐點 S1 ≤ 現價＜中樞 位於 S1‑中樞間 剛離開中樞，偏中下位置。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 金叉 DIF > DEA 多頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 中軌 < 價格 ≤ 上軌 中軌與上軌間 偏強，但未極端。 RSI (14) 超買 > 70 漲得稍快，短線可能歇腳。 MA 組 0 買 0‑20% 賣出 均線全面下排，短期顯著低於長期。 EMA 組 0 買 0‑20% 賣出 均線全面下排，短期顯著低於長期。
CRV_USDT在4小時周期運行於0.276附近。價格處於中樞0.2767下方的微幅區間內。S1支撐位0.2678構成近端結構的底部邊界。R1阻力位0.2935則劃定了上方空間的邊界。目前價格緊貼中樞軸心震盪，多空雙方在此位置達成短暫平衡，市場尚未呈現明確的單邊突破形態。
MACD指標錄得金叉信號，短期買盤動能有釋放跡象。RSI讀數已進入超買區域，高位鈍化顯示上行推力受限。均線組與EMA組未呈現多頭排列，快慢指標出現方向分層現象。波動率維持收斂狀態，動能分布呈現局部集中的特徵，缺乏持續放量的配合，價格修正壓力隨超買狀態累積。
近端支撐位於S1點位0.2678，該價位距離現價約3%。下方S2支撐位0.251則為遠端參考基準。上方R1阻力位0.2935距離現價約6%，而R2點位0.3024則構成更高層次的壓力。交易區間的上下邊界清晰可見，關鍵價位之間的間距提供了明確的觀測錨點。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Curve 的價格？
以下為繁體中文翻譯內容：
幾項關鍵因素會影響 Curve (CRV) 代幣的價格： 1. DeFi 市場情緒——作為領先的 DEX 協議，CRV 的表現與整體 DeFi 的採用程度及交易量息息相關。 2. 總鎖倉價值（TVL）——Curve 池中的 TVL 越高，對 CRV 代幣的需求以及治理參與度便會相應提升。 3. 穩定幣交易量——Curve 專精於穩定幣兌換；使用量的增加將進一步提升代幣的實用性。 4. 治理提案——重大協議更新與投票結果將直接影響投資者的信心。 5. 代幣實用性——CRV 的質押獎勵、投票權力以及費用分攤機制，都會對需求產生影響。 6. 競爭環境——與 Uniswap 等其他 DEX 相較的表現，將左右其市場定位。 7. 監管環境——DeFi 相關的法規將影響其普及程度與機構參與度。 為什麼人們想知道 Curve 今天的價格？
人們希望了解 Curve (CRV) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、收益農場最佳化，以及參與治理。CRV 對於 Curve 的 DeFi 生態系統至關重要，它會影響質押獎勵與投票權。價格走勢會對投資策略及流動性提供決策產生影響。
Curve 的價格預測 Curve（CRV）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CRV 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Curve (CRV) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Curve 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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關於 Curve
Curve DAO Token (CRV) 是一種運行在以太坊區塊鏈上的去中心化金融（DeFi）加密貨幣。它作為 Curve Finance 協議的治理代幣，該平台旨在以低費用和低滑點進行穩定幣之間的交換。CRV 持有者可以對各種協議提案和發展進行投票，從而影響平台發展的方向。該代幣還用於流動性挖礦，用戶可以通過為平台的各種池提供流動性來獲得獎勵。CRV 的供應由時間鎖定的智能合約控制，最大供應量為 30.3 億代幣。
如何在台灣購買和投資 Curve
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步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Curve 將立即存入您的錢包。
Curve 能做什麼？
擁有 Curve 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Curve (CRV)
Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.
白皮書
CRV 是 Curve 生態系的核心，兼具治理功能與激勵機制。CRV 持有者可參與投票，共同決定協議的運作方式；而當 CRV 被鎖定為 veCRV 時，其投票權亦隨之提升。鎖定 CRV 還能讓參與者分得平台產生的交易手續費，且鎖定期越長（最長可達四年），潛在獎勵越高。「投票期權式鎖定 CRV」（veCRV）模型旨在透過授予治理權與增強型獎勵，鼓勵長期承諾。CRV 初始總供應量為 13 億枚代幣，採用逐漸釋放的發行機制，釋放速率隨時間遞減，以支持早期參與者並維持長期穩定性。截至 2024 年，CRV 更透過 crvUSD 穩定幣系統新增實用性——CRV 可作為抵押品使用。
Curve 由俄羅斯物理學家暨程式設計師 Michael Egorov 創立，他在加密貨幣領域擁有豐富經驗。整體開發團隊在公開場合相對低調，但成員涵蓋經驗豐富的區塊鏈開發者與數學家。治理工作透過 Curve DAO（去中心化自治組織）進行，意即重大決策由 CRV 代幣持有者社群共同決定。團隊持續積極投入協議的開發與維護，同時強化其對去中心化與社群治理的重視。自專案啟動以來，Curve 已歷經多輪市場週期並持續推動創新，協助其成為 DeFi 生態系中的基礎性協議。
Curve 是一個自動做市商（AMM），專為價格應接近一致的代幣（例如各種穩定幣）所優化的協議。系統核心是數學上的「價格曲線」，這些曲線會根據各流動性池內的代幣餘額變化而動態調整，並隨流動性增減即時更新定價。透過將大多數交易活動集中於曲線最穩定的區段，Curve 致力於最小化滑點（slippage），亦即交易開始與完成之間的價格波動更小。用戶可將代幣加入流動性池，作為交易共享儲備；流動性提供者（LP）則有機會同時賺取交易手續費與 CRV 代幣獎勵。自上線以來，Curve 已從以太坊擴展至 Arbitrum、Optimism 與 Polygon 等多條鏈，提升可及性，並協助用戶跨鏈降低交易成本。
Curve 是一個去中心化交易所，專為在價格相近的資產（最著名的是穩定幣）之間進行兌換而設計，以提升效率並降低成本。透過專門的數學定價機制，Curve 能提供比傳統交易所更佳的兌換匯率與更低的手續費。該協議尤其與「穩定兌換池（stable swap pools）」密切相關，有助於在交易過程中維持價格穩定。截至 2024 年，Curve 已成為規模最大的 DeFi 協議之一，總鎖倉價值（TVL）達數十億美元，分散於多條區塊鏈網路之上。
Curve 持續演進，其中一項重大重點是擴展 crvUSD 穩定幣系統，定位為比現有穩定幣更穩定、更高效的替代方案。crvUSD 已上線，並在更廣泛的 DeFi 生態系中逐步獲得採用。與此同時，開發工作亦著重於改善 AMM，使其能更有效率地支援更多樣化的資產。路線圖亦指出將強化與其他 DeFi 協議的整合，並擴展至更多區塊鏈網路。安全性仍是首要關注重點，持續透過審計及協議安全機制的不斷升級來支撐。近期進展包括推出新型態資金池，以及升級面向流動性提供者的收益生成策略。
Curve資源
要更深入地瞭解 Curve，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Curve的其他問題
如果 Curve 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Curve 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Curve 今日價格為 NT$ 7.902984。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Curve 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 CRV 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Curve 的交易量為 --。
CRV 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Curve 價格，請造訪 CRV 價格頁面了解更多資訊。
CRV 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,644.36
-1.22%
ETH
1,867.39
-0.68%
GOLD(XAUT)
4,377.29
+0.62%
USDC
1.00104
+0.02%
SOL
75.3
-0.46%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 CRV/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Curve 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Curve 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Curve (CRV) 的價格預測，了解更深入的分析。
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NT$7.899787 NT$7.899787 NT$7.899787 -3.02% 2.44M (USDT) NT$7.912575 NT$7.912575 NT$7.912575 -2.63% 286.74K (USDT) NT$0.0042293113 NT$0.0042293113 NT$0.0042293113 -2.23% 21.01K (USDT) 免責聲明
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