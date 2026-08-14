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Curve 目前實時價格為 0.2472 TWD。CRV 市值為 374,932,032.385688378232 TWD。追蹤台灣的 CRV 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Curve 目前實時價格為 0.2472 TWD。CRV 市值為 374,932,032.385688378232 TWD。追蹤台灣的 CRV 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Curve 圖標

Curve實時價格 (CRV)

1 CRV 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$7.902984
NT$7.902984NT$7.902984
-2.94%1D
TWD
Curve (CRV) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:40:09 (UTC+8)

Curve 今日價格

Curve (CRV) 今日實時價格為 NT$ 0.2472，過去 24 小時內變化了 2.94%。目前 CRV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2472 每 CRV。

Curve 目前市值在 NT$ 374.93M 排名第 #95，流通供應量為 1.52B CRV。過去 24 小時內，CRV 的交易價格在 NT$ 0.2426（低點）和 NT$ 0.2572（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,934.146438083321，而歷史最低價為 NT$ 5.4791835558752503161

短期表現方面，CRV 在過去一小時內波動了 +1.56%，過去7 天內波動了 +14.92%。過去一天，總交易量達到 NT$ 608.92K

Curve（CRV）市場資訊

No.95

NT$ 374.93M
NT$ 374.93MNT$ 374.93M

NT$ 608.92K
NT$ 608.92KNT$ 608.92K

NT$ 749.09M
NT$ 749.09MNT$ 749.09M

1.52B
1.52B 1.52B

3,030,303,030.299
3,030,303,030.299 3,030,303,030.299

2,390,277,331.31504443
2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443

50.05%

0.01%

ETH

Curve 的目前市值為 NT$ 374.93M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 608.92K。CRV 的流通量為 1.52B，總供應量是 2390277331.31504443，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 749.09M

Curve 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.2426
NT$ 0.2426NT$ 0.2426
24H最低價
NT$ 0.2572
NT$ 0.2572NT$ 0.2572
24H最高價

NT$ 0.2426
NT$ 0.2426NT$ 0.2426

NT$ 0.2572
NT$ 0.2572NT$ 0.2572

NT$ 1,934.146438083321
NT$ 1,934.146438083321NT$ 1,934.146438083321

NT$ 5.4791835558752503161
NT$ 5.4791835558752503161NT$ 5.4791835558752503161

+1.56%

-2.94%

+14.92%

+14.92%

Curve（CRV）價格歷史 TWD

跟蹤 Curve 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.239386-2.94%
30天NT$ +0.0267+12.10%
60天NT$ +0.0063+2.61%
90天NT$ +0.0056+2.31%
Curve 今日價格變化

今天，CRV 記錄了 NT$ -0.239386 (-2.94%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Curve 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0267 (+12.10%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Curve 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CRV 的變化為 NT$ +0.0063 (+2.61%)，從而更廣泛地了解其表現。

Curve 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0056 (+2.31%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Curve（CRV）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Curve 價格歷史頁面

Curve 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Curve 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Curve 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CRV 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 40% | 看跌 60%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)超買> 70漲得稍快，短線可能歇腳。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

CRV_USDT在4小時周期運行於0.276附近。價格處於中樞0.2767下方的微幅區間內。S1支撐位0.2678構成近端結構的底部邊界。R1阻力位0.2935則劃定了上方空間的邊界。目前價格緊貼中樞軸心震盪，多空雙方在此位置達成短暫平衡，市場尚未呈現明確的單邊突破形態。 MACD指標錄得金叉信號，短期買盤動能有釋放跡象。RSI讀數已進入超買區域，高位鈍化顯示上行推力受限。均線組與EMA組未呈現多頭排列，快慢指標出現方向分層現象。波動率維持收斂狀態，動能分布呈現局部集中的特徵，缺乏持續放量的配合，價格修正壓力隨超買狀態累積。 近端支撐位於S1點位0.2678，該價位距離現價約3%。下方S2支撐位0.251則為遠端參考基準。上方R1阻力位0.2935距離現價約6%，而R2點位0.3024則構成更高層次的壓力。交易區間的上下邊界清晰可見，關鍵價位之間的間距提供了明確的觀測錨點。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Curve 的價格？

以下為繁體中文翻譯內容：

幾項關鍵因素會影響 Curve (CRV) 代幣的價格：

1. DeFi 市場情緒——作為領先的 DEX 協議，CRV 的表現與整體 DeFi 的採用程度及交易量息息相關。

2. 總鎖倉價值（TVL）——Curve 池中的 TVL 越高，對 CRV 代幣的需求以及治理參與度便會相應提升。

3. 穩定幣交易量——Curve 專精於穩定幣兌換；使用量的增加將進一步提升代幣的實用性。

4. 治理提案——重大協議更新與投票結果將直接影響投資者的信心。

5. 代幣實用性——CRV 的質押獎勵、投票權力以及費用分攤機制，都會對需求產生影響。

6. 競爭環境——與 Uniswap 等其他 DEX 相較的表現，將左右其市場定位。

7. 監管環境——DeFi 相關的法規將影響其普及程度與機構參與度。

為什麼人們想知道 Curve 今天的價格？

人們希望了解 Curve (CRV) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、收益農場最佳化，以及參與治理。CRV 對於 Curve 的 DeFi 生態系統至關重要，它會影響質押獎勵與投票權。價格走勢會對投資策略及流動性提供決策產生影響。

Curve 的價格預測

Curve（CRV）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CRV 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Curve (CRV) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Curve 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Curve 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Curve 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CRV 2026–2027 年價格的預測。

關於 Curve

Curve DAO Token (CRV) 是一種運行在以太坊區塊鏈上的去中心化金融（DeFi）加密貨幣。它作為 Curve Finance 協議的治理代幣，該平台旨在以低費用和低滑點進行穩定幣之間的交換。CRV 持有者可以對各種協議提案和發展進行投票，從而影響平台發展的方向。該代幣還用於流動性挖礦，用戶可以通過為平台的各種池提供流動性來獲得獎勵。CRV 的供應由時間鎖定的智能合約控制，最大供應量為 30.3 億代幣。

如何在台灣購買和投資 Curve

準備好開始使用 Curve 了嗎？在 MEXC 購買 CRV 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Curve 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Curve (CRV) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Curve 將立即存入您的錢包。
Curve (CRV) 購買教程

Curve 能做什麼？

擁有 Curve 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Curve (CRV) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Curve (CRV)

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

白皮書

Curve資源

要更深入地瞭解 Curve，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Curve網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Base Ecosystem

人們還問：關於Curve的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:40:09 (UTC+8)

Curve（CRV）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Curve 的更多資訊

CRVUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CRV。在 MEXC 上探索 CRVUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Curve (CRV) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Curve 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CRV/USDT
NT$7.899787
NT$7.899787NT$7.899787
-3.02%
2.44M (USDT)
CRV/USDC
NT$7.912575
NT$7.912575NT$7.912575
-2.63%
286.74K (USDT)
CRV/ETH
NT$0.0042293113
NT$0.0042293113NT$0.0042293113
-2.23%
21.01K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9150246
NT$2.9150246NT$2.9150246

+379.89%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17797699
NT$0.17797699NT$0.17797699

-5.69%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4632453
NT$0.4632453NT$0.4632453

-24.92%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.133829
NT$9.133829NT$9.133829

+22.82%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3678494
NT$9.3678494NT$9.3678494

+5.28%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9150246
NT$2.9150246NT$2.9150246

+379.89%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.3678278
NT$8.3678278NT$8.3678278

+126.08%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.372664699
NT$0.372664699NT$0.372664699

+78.54%

Heima

Heima

HEI

NT$5.3693615
NT$5.3693615NT$5.3693615

+37.29%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7810919
NT$3.7810919NT$3.7810919

+23.81%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CRV 兌 TWD 計算器

數量

CRV
CRV
TWD
TWD

1 CRV = 7.902984 TWD