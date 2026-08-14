Curve 今日價格

Curve (CRV) 今日實時價格為 NT$ 0.2472，過去 24 小時內變化了 2.94%。目前 CRV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2472 每 CRV。

Curve 目前市值在 NT$ 374.93M 排名第 #95，流通供應量為 1.52B CRV。過去 24 小時內，CRV 的交易價格在 NT$ 0.2426（低點）和 NT$ 0.2572（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,934.146438083321，而歷史最低價為 NT$ 5.4791835558752503161。

短期表現方面，CRV 在過去一小時內波動了 +1.56%，過去7 天內波動了 +14.92%。過去一天，總交易量達到 NT$ 608.92K。

Curve（CRV）市場資訊

排名 No.95 市值 NT$ 374.93MNT$ 374.93M NT$ 374.93M 成交量（24H） NT$ 608.92KNT$ 608.92K NT$ 608.92K 完全稀釋市值 NT$ 749.09MNT$ 749.09M NT$ 749.09M 流通量 1.52B 1.52B 1.52B 最大供應量 3,030,303,030.299 3,030,303,030.299 3,030,303,030.299 總供應量 2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443 流通率 50.05% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

Curve 的目前市值為 NT$ 374.93M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 608.92K。CRV 的流通量為 1.52B，總供應量是 2390277331.31504443，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 749.09M。