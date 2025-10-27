Niuma（NIUMA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.62% 漲跌幅（1D） -5.98% 漲跌幅（7D） -27.10% 漲跌幅（7D） -27.10%

Niuma（NIUMA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，NIUMA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。NIUMA 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NIUMA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.62%，過去 24 小時內變動為 -5.98%，過去 7 天內累計變動為 -27.10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Niuma（NIUMA）市場資訊

市值 $ 106.69K$ 106.69K $ 106.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 106.69K$ 106.69K $ 106.69K 流通量 975.25M 975.25M 975.25M 總供應量 975,249,708.4377322 975,249,708.4377322 975,249,708.4377322

Niuma 的目前市值為 $ 106.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NIUMA 的流通量為 975.25M，總供應量是 975249708.4377322，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 106.69K。