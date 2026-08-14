Janction 今日價格

Janction (JCT) 今日實時價格為 NT$ 0.003347，過去 24 小時內變化了 3.32%。目前 JCT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003347 每 JCT。

Janction 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- JCT。過去 24 小時內，JCT 的交易價格在 NT$ 0.00326（低點）和 NT$ 0.003568（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，JCT 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -28.06%。過去一天，總交易量達到 NT$ 13.96K。

Janction（JCT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 13.96KNT$ 13.96K NT$ 13.96K 完全稀釋市值 NT$ 167.35MNT$ 167.35M NT$ 167.35M 流通量 ---- -- 總供應量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Janction 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 13.96K。JCT 的流通量為 --，總供應量是 50000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 167.35M。