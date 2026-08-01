AurumX 今日價格

AurumX (UMX) 今日實時價格為 NT$ 0.09495，過去 24 小時內變化了 6.23%。目前 UMX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.09495 每 UMX。

AurumX 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- UMX。過去 24 小時內，UMX 的交易價格在 NT$ 0.09204（低點）和 NT$ 0.10391（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，UMX 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -78.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 25.29K。

AurumX（UMX）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 25.29KNT$ 25.29K NT$ 25.29K 完全稀釋市值 NT$ 28.49MNT$ 28.49M NT$ 28.49M 流通量 ---- -- 總供應量 300,000,000 300,000,000 300,000,000 所屬公鏈 BSC

AurumX 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 25.29K。UMX 的流通量為 --，總供應量是 300000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 28.49M。