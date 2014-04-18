門羅幣 今日價格

門羅幣 (XMR) 今日實時價格為 NT$ 399.27，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 XMR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 399.27 每 XMR。

門羅幣 目前市值在 NT$ 7.49B 排名第 #14，流通供應量為 18.77M XMR。過去 24 小時內，XMR 的交易價格在 NT$ 392.15（低點）和 NT$ 403.1（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 25,533.319085141437208，而歷史最低價為 NT$ 6.8064251106977463012。

短期表現方面，XMR 在過去一小時內波動了 +0.50%，過去7 天內波動了 +8.04%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.49M。

門羅幣（XMR）市場資訊

排名 No.14 市值 NT$ 7.49BNT$ 7.49B NT$ 7.49B 成交量（24H） NT$ 2.49MNT$ 2.49M NT$ 2.49M 完全稀釋市值 NT$ 7.49BNT$ 7.49B NT$ 7.49B 流通量 18.77M 18.77M 18.77M 最大供應量 ---- -- 總供應量 18,765,082.87637361 18,765,082.87637361 18,765,082.87637361 市場佔有率 0.28% 發行日期 2014-04-18 00:00:00 所屬公鏈 XMR

門羅幣 的目前市值為 NT$ 7.49B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.49M。XMR 的流通量為 18.77M，總供應量是 18765082.87637361，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.49B。