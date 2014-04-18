頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:05:23 (UTC+8)
門羅幣 今日價格
門羅幣 (XMR) 今日實時價格為 NT$ 399.27，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 XMR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 399.27 每 XMR。
門羅幣 目前市值在 NT$ 7.49B 排名第 #14，流通供應量為 18.77M XMR。過去 24 小時內，XMR 的交易價格在 NT$ 392.15（低點）和 NT$ 403.1（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 25,533.319085141437208，而歷史最低價為 NT$ 6.8064251106977463012。
短期表現方面，XMR 在過去一小時內波動了 +0.50%，過去7 天內波動了 +8.04%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.49M。
門羅幣（XMR）市場資訊
NT$ 7.49B
NT$ 7.49BNT$ 7.49B
NT$ 2.49M
NT$ 2.49MNT$ 2.49M
NT$ 7.49B
NT$ 7.49BNT$ 7.49B
18,765,082.87637361
18,765,082.87637361 18,765,082.87637361
門羅幣 的目前市值為 NT$ 7.49B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.49M。XMR 的流通量為 18.77M，總供應量是 18765082.87637361，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.49B。
門羅幣 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 392.15
NT$ 392.15NT$ 392.15
24H最低價
NT$ 403.1
NT$ 403.1NT$ 403.1
24H最高價
NT$ 392.15
NT$ 392.15NT$ 392.15
NT$ 403.1
NT$ 403.1NT$ 403.1
NT$ 25,533.319085141437208
NT$ 25,533.319085141437208NT$ 25,533.319085141437208
NT$ 6.8064251106977463012
NT$ 6.8064251106977463012NT$ 6.8064251106977463012
門羅幣（XMR）價格歷史 TWD
跟蹤 門羅幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -5.1063
|-0.04%
|30天
|NT$ +66.85
|+20.11%
|60天
|NT$ +59.1
|+17.37%
|90天
|NT$ +14.1
|+3.66%
門羅幣 今日價格變化
今天，XMR 記錄了 NT$ -5.1063 (-0.04%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
門羅幣 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +66.85 (+20.11%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
門羅幣 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，XMR 的變化為 NT$ +59.1 (+17.37%)，從而更廣泛地了解其表現。
門羅幣 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +14.1 (+3.66%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 門羅幣（XMR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 門羅幣 價格歷史頁面
目前 XMR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
XMR_USDT 4小時周期現價395.39，運行於中枢395.60下方的微幅區域。價格位於S1與R1樞紐之間，處於區間震盪結構層級。MA與EMA均線組呈現短期買入排列，但指標間存在方向分歧。樞紐體系顯示價格緊貼中軸，尚未形成有效突破或跌破態勢。
MACD錄得死叉信號，短期動能轉向下行。RSI處於中性區域，多空力量暫時平衡。快慢指標出現分層，均線看漲與振盪指標看跌並存。波動率維持收斂狀態，市場缺乏單邊驅動能量。動能分布分散，未形成集中釋放趨勢。
上方近端阻力位位於R1價格397.49，距離現價2.10 USDT。遠端參考阻力為R2價格400.58。下方近端支撐位位於S1價格392.51，距離現價2.88 USDT。次級支撐位S2位於390.62。關鍵樞紐點集中在當前價格附近，上下空間相對對稱。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 門羅幣 的價格？
Monero (XMR) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 隱私規範——政府對隱私幣的打擊可能會對價格產生負面影響。
2. 交易所下架——主要交易所下架 XMR 會降低流動性和可及性。
3. 私密交易的採用——在暗網市場及注重隱私的應用程式中使用量的增加。
4. 挖礦難度調整——網路安全性的變化會影響供應量。
5. 與比特幣的相關性——往往跟隨 BTC 價格走勢。
6. 監管不確定性——不同司法管轄區的法律地位變化。
為什麼人們想知道 門羅幣 今天的價格？
人們希望了解門羅幣（XMR）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。作為一款以隱私為核心的加密貨幣，XMR 吸引了尋求匿名性的投資者。每日價格追蹤有助於交易者把握波動行情，而長期持有者則可藉此監控價值變化。價格走勢不僅反映了市場對隱私幣的看法，也體現了監管政策的影響。
門羅幣 的價格預測
門羅幣（XMR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XMR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。門羅幣 (XMR) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，門羅幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 門羅幣 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 門羅幣 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 XMR 2026–2027 年價格的預測。
關於 門羅幣
Monero（XMR）是一種於2014年推出的專注於隱私的加密貨幣。它旨在提供安全、私密且無法追蹤的交易，使用一種確保所有交易都無法連結和追蹤的加密技術。Monero運行在一個混淆的公開帳本上，這意味著任何人都可以廣播或發送交易，但沒有外部觀察者可以解讀源頭、金額或目的地。它使用工作量證明（PoW）共識機制，並採用一種名為環簽名的獨特技術來洗牌用戶的公開密鑰，以消除識別特定用戶的可能性。Monero的主要用途是作為尋求隱私者的交換媒介，並強調去中心化和隱私。
如何在台灣購買和投資 門羅幣
準備好開始使用 門羅幣 了嗎？在 MEXC 購買 XMR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 門羅幣 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 門羅幣 (XMR) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，門羅幣 將立即存入您的錢包。
門羅幣 能做什麼？
擁有 門羅幣 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
探索 MEXC 現貨市場
用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。
合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 門羅幣 (XMR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是門羅幣 (XMR)
門羅幣（Monero）使用加密來遮罩發送和接收地址以及交易金額, 與其他公共區塊鏈像比特幣和以太坊不同。 默認情況下，每個門羅幣交易都會混淆發送和接收地址以及交易金額。門羅幣是可以替代的。這意味著門羅幣將永遠被接受而沒有審查風險。 門羅不是一家公司。它由來自世界各地的加密學和分佈式系統專家開發，他們捐贈時間或由社區捐贈資助。這意味著門羅不能被任何一個國家關閉，也不受任何特定法律管轄區的限制。
白皮書
CryptoNote 設定最大幣種供應量為 2^64 − 1，但其更顯著的經濟特性在於新幣發行方式。與比特幣採用突兀、定時的獎勵減半機制不同，CryptoNote 採用平滑發行公式（smooth emission formula），讓挖礦獎勵隨時間逐步遞減——更像是水龍頭緩慢關小，而非突然將產出砍半。此種漸進式衰減旨在避免礦工激勵出現劇烈波動，並支援更穩定的網路狀態。該設計亦內建激勵機制，以遏止可能損害網路效率的行為。舉例而言，若礦工試圖產出極大區塊，其獎勵將被調降，有助限制區塊鏈膨脹（blockchain bloat）並維持合理的交易費用。交易手續費並非固定；其會依網路使用狀況浮動，類似「尖峰定價」（surge pricing），於繁忙時段協助平衡供需。此外，現代基於 CryptoNote 的加密貨幣已導入諸多改良，例如動態區塊大小上限（dynamic block size limits）與自適應手續費機制（adaptive fee mechanisms），以更有效因應擁塞。這些新增功能旨在長期維持相對低廉的交易成本，同時確保網路永續運作。
《CryptoNote 白皮書》於 2013 年以化名 Nicolas van Saberhagen 發表。與比特幣的中本聰（Satoshi Nakamoto）類似，作者或作者群的真實身分至今從未被證實。自發表以來，CryptoNote 的概念已被多個不同加密貨幣的開發團隊實現；各團隊在原始設計基礎上，各自引入了修改與改進。匿名起源與開源開發相結合，促使技術進展由技術實力驅動，而非由中心化權威主導。門羅幣（Monero）是基於 CryptoNote 架構打造的知名專案，亦是目前最突出的注重隱私的加密貨幣之一。更廣泛而言，基於 CryptoNote 的專案通常由活躍的開發社群支援，這些社群會定期更新與精煉協議，同時維持其核心隱私特性；這種去中心化的開發模式有助確保無單一實體能掌控該技術的發展方向。
理解 CryptoNote 的一種簡單方式，是將其與「任何人都能觀察餘額與交易歷史」的架構做對比——這大致類似於比特幣（Bitcoin）的運作方式。CryptoNote 透過採用「一次性環簽名（one-time ring signatures）」來解決此問題：每次你收到交易時，系統都會為你建立一個獨一無二的新收款識別碼，就像每次有人付款給你時，都分配一個不同的帳號一樣。當你日後花費資金時，協議會將真實支出與數個虛假支出選項混合在一起，讓外部觀察者無法分辨究竟哪筆輸出（output）才是實際被花掉的。效果就如同把你的卡片混入一堆相似卡片中，讓人難以辨認哪張屬於你。挖礦機制同樣設計為支持更廣泛參與：CryptoNote 的工作量證明（proof-of-work）並非單純獎勵原始運算速度，而是高度依賴記憶體（memory）需求。由於記憶體是關鍵瓶頸，ASIC 硬體在此系統中無法像在其他系統中那樣取得壓倒性優勢，因而有助於讓一般電腦也能更平易地參與挖礦。該協議亦內建自我調節行為，包括依據參與挖礦者數量自動調整難度，以及具彈性的區塊大小（block size flexibility），可隨交易量增加而擴充。後續實作更延伸這些基礎，導入 Bulletproofs 以提升隱私效率，並採用 RandomX 進一步強化抗 ASIC 主導能力，在同時提升隱私表現與交易效率之際，也持續維持挖礦的可及性。
CryptoNote 是一種加密貨幣框架，旨在解決比特幣的兩大缺陷：隱私性不足，以及挖礦算力可能集中在少數人手中的風險。它採用專門的簽章方法來隱藏交易資訊，並搭配以記憶體使用為核心的挖礦方式，讓一般電腦也能持續參與挖礦。實際上，CryptoNote 的目標是打造一個比比特幣更具隱私性、也更廣泛可及的系統——透過使付款難以追蹤，並削弱專業挖礦設備的優勢。其底層理念於 2013 年推出時，被廣泛視為重大突破；此後亦持續透過多種現實世界的實作不斷演進。其中最知名的範例之一便是 Monero，它基於原始概念進一步強化了隱私功能。
原始的 CryptoNote 白皮書並未提供逐步落實的路線圖，但確實闡明了核心優先事項與「適應性」哲學。諸如可調節區塊大小（adjustable block sizes）與可變挖礦難度（variable mining difficulty）等功能，乃是奠基性的設計選擇，旨在隨使用模式與使用者需求的演進而持續演化。開發重點聚焦於持續強化隱私保護，同時維持挖礦更民主、更廣泛可及（broadly accessible）的本質。CryptoNote 亦被定位為一種「與比特幣共存而非取代之」的技術方案，鼓勵整體加密貨幣生態系內的良性競爭。此種競爭性定位，旨在推動兩種路線持續創新與進化。白皮書發布後，多個基於 CryptoNote 的專案陸續誕生，並各自朝不同方向推進開發。在這些實現方案中，相關工作持續聚焦於：強化隱私性、提升可擴展性（scalability），以及降低技術使用門檻，以確保 CryptoNote 方法論能持續有效地保障使用者隱私。
門羅幣資源
要更深入地瞭解 門羅幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於門羅幣的其他問題
如果 門羅幣 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 門羅幣 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
門羅幣 今日價格為 NT$ 12,760.6692。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
門羅幣 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 XMR 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 門羅幣 的交易量為 --。
XMR 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 門羅幣 價格，請造訪 XMR 價格頁面了解更多資訊。
XMR 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,623.15
-1.25%
ETH
1,867.14
-0.69%
GOLD(XAUT)
4,363.09
+0.30%
USDC
1.00059
-0.02%
SOL
75.27
-0.50%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 XMR/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 門羅幣 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
門羅幣 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 門羅幣 (XMR) 的價格預測，了解更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:05:23 (UTC+8)
門羅幣（XMR）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
XMRUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 XMR。在 MEXC 上探索 XMRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$12,759.7104
NT$12,759.7104NT$12,759.7104
-0.06%
6.29K (USDT)
NT$12,744.3696
NT$12,744.3696NT$12,744.3696
-0.15%
167.53 (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。