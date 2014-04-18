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門羅幣 目前實時價格為 399.27 TWD。XMR 市值為 7,492,334,640.0496912647 TWD。追蹤台灣的 XMR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！門羅幣 目前實時價格為 399.27 TWD。XMR 市值為 7,492,334,640.0496912647 TWD。追蹤台灣的 XMR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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門羅幣 圖標

門羅幣實時價格 (XMR)

1 XMR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$12,760.6692
NT$12,760.6692NT$12,760.6692
-0.04%1D
TWD
門羅幣 (XMR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:05:23 (UTC+8)

門羅幣 今日價格

門羅幣 (XMR) 今日實時價格為 NT$ 399.27，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 XMR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 399.27 每 XMR。

門羅幣 目前市值在 NT$ 7.49B 排名第 #14，流通供應量為 18.77M XMR。過去 24 小時內，XMR 的交易價格在 NT$ 392.15（低點）和 NT$ 403.1（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 25,533.319085141437208，而歷史最低價為 NT$ 6.8064251106977463012

短期表現方面，XMR 在過去一小時內波動了 +0.50%，過去7 天內波動了 +8.04%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.49M

門羅幣（XMR）市場資訊

No.14

NT$ 7.49B
NT$ 7.49BNT$ 7.49B

NT$ 2.49M
NT$ 2.49MNT$ 2.49M

NT$ 7.49B
NT$ 7.49BNT$ 7.49B

18.77M
18.77M 18.77M

--
----

18,765,082.87637361
18,765,082.87637361 18,765,082.87637361

0.28%

2014-04-18 00:00:00

XMR

門羅幣 的目前市值為 NT$ 7.49B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.49M。XMR 的流通量為 18.77M，總供應量是 18765082.87637361，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.49B

門羅幣 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 392.15
NT$ 392.15NT$ 392.15
24H最低價
NT$ 403.1
NT$ 403.1NT$ 403.1
24H最高價

NT$ 392.15
NT$ 392.15NT$ 392.15

NT$ 403.1
NT$ 403.1NT$ 403.1

NT$ 25,533.319085141437208
NT$ 25,533.319085141437208NT$ 25,533.319085141437208

NT$ 6.8064251106977463012
NT$ 6.8064251106977463012NT$ 6.8064251106977463012

+0.50%

-0.04%

+8.04%

+8.04%

門羅幣（XMR）價格歷史 TWD

跟蹤 門羅幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -5.1063-0.04%
30天NT$ +66.85+20.11%
60天NT$ +59.1+17.37%
90天NT$ +14.1+3.66%
門羅幣 今日價格變化

今天，XMR 記錄了 NT$ -5.1063 (-0.04%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

門羅幣 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +66.85 (+20.11%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

門羅幣 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XMR 的變化為 NT$ +59.1 (+17.37%)，從而更廣泛地了解其表現。

門羅幣 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +14.1 (+3.66%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 門羅幣（XMR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 門羅幣 價格歷史頁面

門羅幣 分析

本分析利用人工智慧模型評估 門羅幣 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

門羅幣 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 XMR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

XMR_USDT 4小時周期現價395.39，運行於中枢395.60下方的微幅區域。價格位於S1與R1樞紐之間，處於區間震盪結構層級。MA與EMA均線組呈現短期買入排列，但指標間存在方向分歧。樞紐體系顯示價格緊貼中軸，尚未形成有效突破或跌破態勢。 MACD錄得死叉信號，短期動能轉向下行。RSI處於中性區域，多空力量暫時平衡。快慢指標出現分層，均線看漲與振盪指標看跌並存。波動率維持收斂狀態，市場缺乏單邊驅動能量。動能分布分散，未形成集中釋放趨勢。 上方近端阻力位位於R1價格397.49，距離現價2.10 USDT。遠端參考阻力為R2價格400.58。下方近端支撐位位於S1價格392.51，距離現價2.88 USDT。次級支撐位S2位於390.62。關鍵樞紐點集中在當前價格附近，上下空間相對對稱。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 門羅幣 的價格？

Monero (XMR) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 隱私規範——政府對隱私幣的打擊可能會對價格產生負面影響。
2. 交易所下架——主要交易所下架 XMR 會降低流動性和可及性。
3. 私密交易的採用——在暗網市場及注重隱私的應用程式中使用量的增加。
4. 挖礦難度調整——網路安全性的變化會影響供應量。
5. 與比特幣的相關性——往往跟隨 BTC 價格走勢。
6. 監管不確定性——不同司法管轄區的法律地位變化。

為什麼人們想知道 門羅幣 今天的價格？

人們希望了解門羅幣（XMR）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。作為一款以隱私為核心的加密貨幣，XMR 吸引了尋求匿名性的投資者。每日價格追蹤有助於交易者把握波動行情，而長期持有者則可藉此監控價值變化。價格走勢不僅反映了市場對隱私幣的看法，也體現了監管政策的影響。

門羅幣 的價格預測

門羅幣（XMR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XMR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
門羅幣 (XMR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，門羅幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 門羅幣 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 門羅幣 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 XMR 2026–2027 年價格的預測。

關於 門羅幣

Monero（XMR）是一種於2014年推出的專注於隱私的加密貨幣。它旨在提供安全、私密且無法追蹤的交易，使用一種確保所有交易都無法連結和追蹤的加密技術。Monero運行在一個混淆的公開帳本上，這意味著任何人都可以廣播或發送交易，但沒有外部觀察者可以解讀源頭、金額或目的地。它使用工作量證明（PoW）共識機制，並採用一種名為環簽名的獨特技術來洗牌用戶的公開密鑰，以消除識別特定用戶的可能性。Monero的主要用途是作為尋求隱私者的交換媒介，並強調去中心化和隱私。

如何在台灣購買和投資 門羅幣

準備好開始使用 門羅幣 了嗎？在 MEXC 購買 XMR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 門羅幣 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 門羅幣 (XMR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，門羅幣 將立即存入您的錢包。
門羅幣 (XMR) 購買教程

門羅幣 能做什麼？

擁有 門羅幣 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 門羅幣 (XMR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是門羅幣 (XMR)

門羅幣（Monero）使用加密來遮罩發送和接收地址以及交易金額, 與其他公共區塊鏈像比特幣和以太坊不同。 默認情況下，每個門羅幣交易都會混淆發送和接收地址以及交易金額。門羅幣是可以替代的。這意味著門羅幣將永遠被接受而沒有審查風險。 門羅不是一家公司。它由來自世界各地的加密學和分佈式系統專家開發，他們捐贈時間或由社區捐贈資助。這意味著門羅不能被任何一個國家關閉，也不受任何特定法律管轄區的限制。

白皮書

門羅幣資源

要更深入地瞭解 門羅幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方門羅幣網站
區塊查詢

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門羅幣（XMR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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XMRUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 XMR。在 MEXC 上探索 XMRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 門羅幣 (XMR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 門羅幣 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
XMR/USDT
NT$12,759.7104
NT$12,759.7104NT$12,759.7104
-0.06%
6.29K (USDT)
XMR/USDC
NT$12,744.3696
NT$12,744.3696NT$12,744.3696
-0.15%
167.53 (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.2924908
NT$2.2924908NT$2.2924908

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utility token

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NT$0.16465792
NT$0.16465792NT$0.16465792

-12.72%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.4915448
NT$0.4915448NT$0.4915448

-20.31%

up

up

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NT$9.20448
NT$9.20448NT$9.20448

+23.81%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.7979488
NT$8.7979488NT$8.7979488

-1.08%

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KiiChain

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KII

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NT$2.2924908NT$2.2924908

+277.52%

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Fusionist

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NT$9.3495784
NT$9.3495784NT$9.3495784

+152.69%

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AKEDO

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NT$0.357117844NT$0.357117844

+71.15%

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VELVET

NT$29.9826348
NT$29.9826348NT$29.9826348

+32.72%

Cap

Cap

CAP

NT$2.176476
NT$2.176476NT$2.176476

+25.57%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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XMR
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1 XMR = 12,760.6692 TWD