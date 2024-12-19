HAMI 圖標

HAMI 價格 ($HAMI)

USD

HAMI ($HAMI) 實時價格圖表

$0.00283624
$0.00283624$0.00283624
-5.40%(1D)

今天 HAMI ($HAMI) 的價格

今天 HAMI ($HAMI) 的實時價格爲 0.00284871 USD。目前其市值爲 $ 2.85M USD。$HAMI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HAMI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 166.74K USD
- HAMI 當天價格變化爲 -5.01%
- 其循環供應量爲 999.71M USD

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HAMI ($HAMI) 價格表現 USD

今天內，HAMI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000150344510254103
在過去30天內，HAMI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005731860
在過去60天內，HAMI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003592892
在過去90天內，HAMI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000426172067774774

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000150344510254103-5.01%
30天$ -0.0005731860-20.12%
60天$ +0.0003592892+12.61%
90天$ +0.000426172067774774+17.59%

HAMI ($HAMI) 價格分析

HAMI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00283114
$ 0.00283114$ 0.00283114

$ 0.00301845
$ 0.00301845$ 0.00301845

$ 0.03055938
$ 0.03055938$ 0.03055938

+0.11%

-5.01%

-18.56%

HAMI ($HAMI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

$ 166.74K
$ 166.74K$ 166.74K

999.71M
999.71M 999.71M

什麼是HAMI ($HAMI)

$HAMI is an token created by Baird Business for a Youtube Solana Token creation guide. It has since become an amazing, positive crypto community that continues to grow every day.

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HAMI ($HAMI) 資源

官網

大家還在問：關於 HAMI ($HAMI) 的其他問題

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$HAMI 兌換爲當地貨幣

1 $HAMI 兌換 AUD
A$0.004557936
1 $HAMI 兌換 GBP
0.0022504809
1 $HAMI 兌換 EUR
0.0027347616
1 $HAMI 兌換 USD
$0.00284871
1 $HAMI 兌換 MYR
RM0.012819195
1 $HAMI 兌換 TRY
0.0999042597
1 $HAMI 兌換 JPY
¥0.4463643699
1 $HAMI 兌換 RUB
0.2946990495
1 $HAMI 兌換 INR
0.2424821952
1 $HAMI 兌換 IDR
Rp46.7001564624
1 $HAMI 兌換 PHP
0.1682163255
1 $HAMI 兌換 EGP
￡E.0.1450563132
1 $HAMI 兌換 BRL
R$0.017946873
1 $HAMI 兌換 CAD
C$0.0040736553
1 $HAMI 兌換 BDT
0.340420845
1 $HAMI 兌換 NGN
4.430313792
1 $HAMI 兌換 UAH
0.1195603587
1 $HAMI 兌換 VES
Bs0.1424355
1 $HAMI 兌換 PKR
Rs0.7926250704
1 $HAMI 兌換 KZT
1.4891061783
1 $HAMI 兌換 THB
฿0.0983944434
1 $HAMI 兌換 TWD
NT$0.0929818944
1 $HAMI 兌換 CHF
Fr0.0025353519
1 $HAMI 兌換 HKD
HK$0.0221344767
1 $HAMI 兌換 MAD
.د.م0.0284301258