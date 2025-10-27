HAiO（HAIO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01848276 $ 0.01848276 $ 0.01848276 24H最低價 $ 0.02094934 $ 0.02094934 $ 0.02094934 24H最高價 24H最低價 $ 0.01848276$ 0.01848276 $ 0.01848276 24H最高價 $ 0.02094934$ 0.02094934 $ 0.02094934 歷史最高 $ 0.04475526$ 0.04475526 $ 0.04475526 最低價 $ 0.01719764$ 0.01719764 $ 0.01719764 漲跌幅（1H） +0.23% 漲跌幅（1D） -8.45% 漲跌幅（7D） -14.04% 漲跌幅（7D） -14.04%

HAiO（HAIO）目前實時價格為 $0.01862069。過去 24 小時內，HAIO 的交易價格在 $ 0.01848276 至 $ 0.02094934 之間波動，市場活躍度顯著。HAIO 的歷史最高價為 $ 0.04475526，歷史最低價為 $ 0.01719764。

從短期表現來看，HAIO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.23%，過去 24 小時內變動為 -8.45%，過去 7 天內累計變動為 -14.04%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

HAiO（HAIO）市場資訊

市值 $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.61M$ 18.61M $ 18.61M 流通量 292.98M 292.98M 292.98M 總供應量 999,987,464.9381567 999,987,464.9381567 999,987,464.9381567

HAiO 的目前市值為 $ 5.45M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HAIO 的流通量為 292.98M，總供應量是 999987464.9381567，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.61M。