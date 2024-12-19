FECES 圖標

FECES 價格 (FECES)

USD

FECES (FECES) 實時價格圖表

$0.00203803
$0.00203803$0.00203803
-3.60%(1D)

今天 FECES (FECES) 的價格

今天 FECES (FECES) 的實時價格爲 0.00203803 USD。目前其市值爲 $ 1.51M USD。FECES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FECES 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.91K USD
- FECES 當天價格變化爲 -3.62%
- 其循環供應量爲 742.27M USD

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FECES (FECES) 價格表現 USD

今天內，FECES 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，FECES 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010607560
在過去60天內，FECES 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007116336
在過去90天內，FECES 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00157707179600218453

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-3.62%
30天$ -0.0010607560-52.04%
60天$ -0.0007116336-34.91%
90天$ +0.00157707179600218453+342.13%

FECES (FECES) 價格分析

FECES 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00195671
$ 0.00195671$ 0.00195671

$ 0.00211892
$ 0.00211892$ 0.00211892

$ 0.01310285
$ 0.01310285$ 0.01310285

-0.02%

-3.62%

-9.10%

FECES (FECES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

$ 3.91K
$ 3.91K$ 3.91K

742.27M
742.27M 742.27M

什麼是FECES (FECES)

FECES is a meme token that was born as a meme of financial freedom and possesses limitless possibility in its future utility. A community driven token.

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FECES (FECES) 資源

官網

大家還在問：關於 FECES (FECES) 的其他問題

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FECES 兌換爲當地貨幣

1 FECES 兌換 AUD
A$0.003260848
1 FECES 兌換 GBP
0.0016100437
1 FECES 兌換 EUR
0.0019565088
1 FECES 兌換 USD
$0.00203803
1 FECES 兌換 MYR
RM0.009171135
1 FECES 兌換 TRY
0.0714737121
1 FECES 兌換 JPY
¥0.3195223434
1 FECES 兌換 RUB
0.2106100202
1 FECES 兌換 INR
0.1734771136
1 FECES 兌換 IDR
Rp33.4103225232
1 FECES 兌換 PHP
0.1205698548
1 FECES 兌換 EGP
￡E.0.1037764876
1 FECES 兌換 BRL
R$0.012839589
1 FECES 兌換 CAD
C$0.0029143829
1 FECES 兌換 BDT
0.243544585
1 FECES 兌換 NGN
3.169544256
1 FECES 兌換 UAH
0.0855361191
1 FECES 兌換 VES
Bs0.1019015
1 FECES 兌換 PKR
Rs0.5670614672
1 FECES 兌換 KZT
1.0653394219
1 FECES 兌換 THB
฿0.070312035
1 FECES 兌換 TWD
NT$0.0665009189
1 FECES 兌換 CHF
Fr0.0018138467
1 FECES 兌換 HKD
HK$0.0158354931
1 FECES 兌換 MAD
.د.م0.0203395394