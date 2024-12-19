FECES 價格 (FECES)
今天 FECES (FECES) 的實時價格爲 0.00203803 USD。目前其市值爲 $ 1.51M USD。FECES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FECES 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.91K USD
- FECES 當天價格變化爲 -3.62%
- 其循環供應量爲 742.27M USD
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今天內，FECES 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，FECES 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010607560。
在過去60天內，FECES 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007116336。
在過去90天內，FECES 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00157707179600218453。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-3.62%
|30天
|$ -0.0010607560
|-52.04%
|60天
|$ -0.0007116336
|-34.91%
|90天
|$ +0.00157707179600218453
|+342.13%
FECES 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.02%
-3.62%
-9.10%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
FECES is a meme token that was born as a meme of financial freedom and possesses limitless possibility in its future utility. A community driven token.
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|1 FECES 兌換 AUD
A$0.003260848
|1 FECES 兌換 GBP
￡0.0016100437
|1 FECES 兌換 EUR
€0.0019565088
|1 FECES 兌換 USD
$0.00203803
|1 FECES 兌換 MYR
RM0.009171135
|1 FECES 兌換 TRY
₺0.0714737121
|1 FECES 兌換 JPY
¥0.3195223434
|1 FECES 兌換 RUB
₽0.2106100202
|1 FECES 兌換 INR
₹0.1734771136
|1 FECES 兌換 IDR
Rp33.4103225232
|1 FECES 兌換 PHP
₱0.1205698548
|1 FECES 兌換 EGP
￡E.0.1037764876
|1 FECES 兌換 BRL
R$0.012839589
|1 FECES 兌換 CAD
C$0.0029143829
|1 FECES 兌換 BDT
৳0.243544585
|1 FECES 兌換 NGN
₦3.169544256
|1 FECES 兌換 UAH
₴0.0855361191
|1 FECES 兌換 VES
Bs0.1019015
|1 FECES 兌換 PKR
Rs0.5670614672
|1 FECES 兌換 KZT
₸1.0653394219
|1 FECES 兌換 THB
฿0.070312035
|1 FECES 兌換 TWD
NT$0.0665009189
|1 FECES 兌換 CHF
Fr0.0018138467
|1 FECES 兌換 HKD
HK$0.0158354931
|1 FECES 兌換 MAD
.د.م0.0203395394