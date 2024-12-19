EDUM 圖標

EDUM 價格 (EDUM)

USD

EDUM (EDUM) 實時價格圖表

$0.488555
$0.488555$0.488555
+0.10%(1D)

今天 EDUM (EDUM) 的價格

今天 EDUM (EDUM) 的實時價格爲 0.488555 USD。目前其市值爲 $ 2.51M USD。EDUM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EDUM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.12K USD
- EDUM 當天價格變化爲 +0.16%
- 其循環供應量爲 5.13M USD

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EDUM (EDUM) 價格表現 USD

今天內，EDUM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00078931
在過去30天內，EDUM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0100304249
在過去60天內，EDUM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0146188846
在過去90天內，EDUM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0159622663620444

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00078931+0.16%
30天$ -0.0100304249-2.05%
60天$ -0.0146188846-2.99%
90天$ -0.0159622663620444-3.16%

EDUM (EDUM) 價格分析

EDUM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.480865
$ 0.480865$ 0.480865

$ 0.491541
$ 0.491541$ 0.491541

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

-0.12%

+0.16%

+0.19%

EDUM (EDUM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

$ 22.12K
$ 22.12K$ 22.12K

5.13M
5.13M 5.13M

什麼是EDUM (EDUM)

Among the X2E models, this is a S2E (Study To Earn) project that measures/certifies learners' activities and provides appropriate rewards.

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EDUM (EDUM) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 EDUM (EDUM) 的其他問題

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EDUM 兌換爲當地貨幣

1 EDUM 兌換 AUD
A$0.781688
1 EDUM 兌換 GBP
0.38595845
1 EDUM 兌換 EUR
0.4690128
1 EDUM 兌換 USD
$0.488555
1 EDUM 兌換 MYR
RM2.1984975
1 EDUM 兌換 TRY
17.12385275
1 EDUM 兌換 JPY
¥76.66893615
1 EDUM 兌換 RUB
50.5654425
1 EDUM 兌換 INR
41.5858016
1 EDUM 兌換 IDR
Rp8,009.0970792
1 EDUM 兌換 PHP
28.84917275
1 EDUM 兌換 EGP
￡E.24.87233505
1 EDUM 兌換 BRL
R$3.0778965
1 EDUM 兌換 CAD
C$0.69863365
1 EDUM 兌換 BDT
58.3823225
1 EDUM 兌換 NGN
759.800736
1 EDUM 兌換 UAH
20.50465335
1 EDUM 兌換 VES
Bs24.42775
1 EDUM 兌換 PKR
Rs135.9355432
1 EDUM 兌換 KZT
255.38235515
1 EDUM 兌換 THB
฿16.8551475
1 EDUM 兌換 TWD
NT$15.94154965
1 EDUM 兌換 CHF
Fr0.43481395
1 EDUM 兌換 HKD
HK$3.79607235
1 EDUM 兌換 MAD
.د.م4.8757789