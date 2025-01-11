DragonX 圖標

DragonX 價格 (DRGX)

USD

DragonX (DRGX) 實時價格圖表

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-0.60%(1D)

今天 DragonX (DRGX) 的價格

今天 DragonX (DRGX) 的實時價格爲 0.01193929 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DRGX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DragonX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 151.10 USD
- DragonX 當天價格變化爲 -0.67%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DragonX (DRGX) 價格表現 USD

今天內，DragonX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，DragonX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024433780
在過去60天內，DragonX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0020620753
在過去90天內，DragonX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002927472132963857

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.67%
30天$ -0.0024433780-20.46%
60天$ +0.0020620753+17.27%
90天$ +0.002927472132963857+32.48%

DragonX (DRGX) 價格分析

DragonX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01187746
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$ 0.04517862
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DragonX (DRGX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 151.10
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什麼是DragonX (DRGX)

DragonX is the world's first Zcash Protocol coin using RandomX an ASICS resistant Proof-of-Work and will be launched as a Hush Arrakis Chain (HAC). There is no Premine. There in no Dev Tax. There is no Tail Emissions.

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DragonX (DRGX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 DragonX (DRGX) 的其他問題

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DRGX 兌換爲當地貨幣

1 DRGX 兌換 AUD
A$0.0193416498
1 DRGX 兌換 GBP
0.0096708249
1 DRGX 兌換 EUR
0.0115811113
1 DRGX 兌換 USD
$0.01193929
1 DRGX 兌換 MYR
RM0.0536074121
1 DRGX 兌換 TRY
0.4228896518
1 DRGX 兌換 JPY
¥1.8824678543
1 DRGX 兌換 RUB
1.2133900427
1 DRGX 兌換 INR
1.0290474051
1 DRGX 兌換 IDR
Rp195.7260342576
1 DRGX 兌換 PHP
0.70441811
1 DRGX 兌換 EGP
￡E.0.6032923237
1 DRGX 兌換 BRL
R$0.0730684548
1 DRGX 兌換 CAD
C$0.0171925776
1 DRGX 兌換 BDT
1.4563545942
1 DRGX 兌換 NGN
18.5104364302
1 DRGX 兌換 UAH
0.5047931812
1 DRGX 兌換 VES
Bs0.63278237
1 DRGX 兌換 PKR
Rs3.3247340863
1 DRGX 兌換 KZT
6.300363333
1 DRGX 兌換 THB
฿0.4140545772
1 DRGX 兌換 TWD
NT$0.3953098919
1 DRGX 兌換 CHF
Fr0.0108647539
1 DRGX 兌換 HKD
HK$0.0928876762
1 DRGX 兌換 MAD
.د.م0.1198704716