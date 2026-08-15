Cardio 今日價格

Cardio (CARDIO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.79%。目前 CARDIO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CARDIO。

Cardio 目前市值在 $ 48,637 排名第 #-，流通供應量為 853.59M CARDIO。過去 24 小時內，CARDIO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CARDIO 在過去一小時內波動了 +0.47%，過去7 天內波動了 +7.41%。過去一天，總交易量達到 --。

Cardio（CARDIO）市場資訊

市值 $ 48.64K$ 48.64K $ 48.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 48.64K$ 48.64K $ 48.64K 流通量 853.59M 853.59M 853.59M 總供應量 889,311,585.2688311 889,311,585.2688311 889,311,585.2688311

Cardio 的目前市值為 $ 48.64K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CARDIO 的流通量為 853.59M，總供應量是 889311585.2688311，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 48.64K。