BEST 今日價格

BEST (BEST) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.91%。目前 BEST 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BEST。

BEST 目前市值在 $ 4,325,145 排名第 #-，流通供應量為 5.76B BEST。過去 24 小時內，BEST 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01108485，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BEST 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 +7.43%。過去一天，總交易量達到 $ 8.35K。

BEST（BEST）市場資訊

市值 $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M 成交量（24H） $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K 完全稀釋市值 $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M 流通量 5.76B 5.76B 5.76B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

BEST 的目前市值為 $ 4.33M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.35K。BEST 的流通量為 5.76B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.07M。