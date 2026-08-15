AI Agent Layer 今日價格

AI Agent Layer (AIFUN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AIFUN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AIFUN。

AI Agent Layer 目前市值在 $ 43,966 排名第 #-，流通供應量為 481.92M AIFUN。過去 24 小時內，AIFUN 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.138049，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AIFUN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

AI Agent Layer（AIFUN）市場資訊

市值 $ 43.97K$ 43.97K $ 43.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 45.62K$ 45.62K $ 45.62K 流通量 481.92M 481.92M 481.92M 總供應量 495,312,268.08780825 495,312,268.08780825 495,312,268.08780825

AI Agent Layer 的目前市值為 $ 43.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AIFUN 的流通量為 481.92M，總供應量是 495312268.08780825，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 45.62K。