Cash Cat 今日價格

Cash Cat (CASHCAT) 今日實時價格為 NT$ 0.13672，過去 24 小時內變化了 8.02%。目前 CASHCAT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.13672 每 CASHCAT。

Cash Cat 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- CASHCAT。過去 24 小時內，CASHCAT 的交易價格在 NT$ 0.13553（低點）和 NT$ 0.16514（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，CASHCAT 在過去一小時內波動了 -0.94%，過去7 天內波動了 +26.81%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.33M。

Cash Cat（CASHCAT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 1.33MNT$ 1.33M NT$ 1.33M 完全稀釋市值 NT$ 136.72MNT$ 136.72M NT$ 136.72M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 ROBINHOOD

Cash Cat 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.33M。CASHCAT 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 136.72M。