Yield Guild Games 今日價格

Yield Guild Games (YGG) 今日實時價格為 NT$ 0.01849，過去 24 小時內變化了 1.75%。目前 YGG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01849 每 YGG。

Yield Guild Games 目前市值在 NT$ 14.10M 排名第 #733，流通供應量為 762.36M YGG。過去 24 小時內，YGG 的交易價格在 NT$ 0.01827（低點）和 NT$ 0.01897（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 367.290539076439536966，而歷史最低價為 NT$ 0.7558216582048778205。

短期表現方面，YGG 在過去一小時內波動了 -0.27%，過去7 天內波動了 -6.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.11K。

Yield Guild Games（YGG）市場資訊

排名 No.733 市值 NT$ 14.10MNT$ 14.10M NT$ 14.10M 成交量（24H） NT$ 56.11KNT$ 56.11K NT$ 56.11K 完全稀釋市值 NT$ 18.49MNT$ 18.49M NT$ 18.49M 流通量 762.36M 762.36M 762.36M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 999,716,389.32277708 999,716,389.32277708 999,716,389.32277708 流通率 76.23% 所屬公鏈 ETH

Yield Guild Games 的目前市值為 NT$ 14.10M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.11K。YGG 的流通量為 762.36M，總供應量是 999716389.32277708，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.49M。