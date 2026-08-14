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Yield Guild Games 目前實時價格為 0.01849 TWD。YGG 市值為 14,095,946.7188732117992 TWD。追蹤台灣的 YGG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Yield Guild Games 目前實時價格為 0.01849 TWD。YGG 市值為 14,095,946.7188732117992 TWD。追蹤台灣的 YGG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Yield Guild Games 圖標

Yield Guild Games實時價格 (YGG)

1 YGG 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.5907555
NT$0.5907555NT$0.5907555
-1.75%1D
TWD
Yield Guild Games (YGG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:08:03 (UTC+8)

Yield Guild Games 今日價格

Yield Guild Games (YGG) 今日實時價格為 NT$ 0.01849，過去 24 小時內變化了 1.75%。目前 YGG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01849 每 YGG。

Yield Guild Games 目前市值在 NT$ 14.10M 排名第 #733，流通供應量為 762.36M YGG。過去 24 小時內，YGG 的交易價格在 NT$ 0.01827（低點）和 NT$ 0.01897（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 367.290539076439536966，而歷史最低價為 NT$ 0.7558216582048778205

短期表現方面，YGG 在過去一小時內波動了 -0.27%，過去7 天內波動了 -6.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.11K

Yield Guild Games（YGG）市場資訊

No.733

NT$ 14.10M
NT$ 14.10MNT$ 14.10M

NT$ 56.11K
NT$ 56.11KNT$ 56.11K

NT$ 18.49M
NT$ 18.49MNT$ 18.49M

762.36M
762.36M 762.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,716,389.32277708
999,716,389.32277708 999,716,389.32277708

76.23%

ETH

Yield Guild Games 的目前市值為 NT$ 14.10M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.11K。YGG 的流通量為 762.36M，總供應量是 999716389.32277708，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.49M

Yield Guild Games 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01827
NT$ 0.01827NT$ 0.01827
24H最低價
NT$ 0.01897
NT$ 0.01897NT$ 0.01897
24H最高價

NT$ 0.01827
NT$ 0.01827NT$ 0.01827

NT$ 0.01897
NT$ 0.01897NT$ 0.01897

NT$ 367.290539076439536966
NT$ 367.290539076439536966NT$ 367.290539076439536966

NT$ 0.7558216582048778205
NT$ 0.7558216582048778205NT$ 0.7558216582048778205

-0.27%

-1.75%

-6.34%

-6.34%

Yield Guild Games（YGG）價格歷史 TWD

跟蹤 Yield Guild Games 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0105224-1.75%
30天NT$ -0.00381-17.09%
60天NT$ -0.00902-32.79%
90天NT$ -0.0197-51.59%
Yield Guild Games 今日價格變化

今天，YGG 記錄了 NT$ -0.0105224 (-1.75%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Yield Guild Games 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00381 (-17.09%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Yield Guild Games 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，YGG 的變化為 NT$ -0.00902 (-32.79%)，從而更廣泛地了解其表現。

Yield Guild Games 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0197 (-51.59%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Yield Guild Games（YGG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Yield Guild Games 價格歷史頁面

Yield Guild Games 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Yield Guild Games 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Yield Guild Games 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 YGG 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

YGG_USDT在4小時周期運行於0.01931樞紐點下方。價格位於S2與S1之間，樞中0.0195構成上方直接參照。短期均線組呈現買入信號，長期結構維持區間震盪形態。樞紐體系顯示價格處於低位整理層級，尚未突破關鍵分水嶺。 MACD錄得死叉狀態，動能方向出現分歧。快慢指標分層運行，短期買盤與中期調整信號並存。RSI處於中性區域，波動率未見顯著擴張。KDJ與StochRSI數值反映當前多空力量均衡，缺乏單邊驅動因子。布林帶收口跡象表明市場進入低波動等待期。 近端支撐位於0.01922，距離現價0.00009。上方第一阻力位0.01936，距離現價0.00005。樞中0.0195為遠端參考價格，距離現價0.00019。R1價格0.01963提供進一步上行觀測點。交易區間狹窄，價格緊貼短期均線波動。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Yield Guild Games 的價格？

YGG代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 遊戲生態系統的採用程度——更多玩家加入YGG支援的遊戲，將提升代幣的需求。
2. NFT資產表現——公會所持有NFT投資的價值會影響代幣價格。
3. 奖学金計畫的成長——「邊玩邊賺」機會的擴展，將推動代幣的實用性。
4. 代幣的實用性與質押回報——更高的收益將吸引更多持有者。
5. 合作夥伴關係的公告——新遊戲的合作將增強投資者的信心。
6. 整體加密貨幣市場的情緒——比特幣與其他替代幣的走勢會對YGG產生影響。
7. 遊戲產業的發展——Web3遊戲的採用程度將影響其長期前景。

為什麼人們想知道 Yield Guild Games 今天的價格？

人們想要了解今日的YGG價格，因為它在「邊玩邊賺」生態系統中備受青睞。交易者會追蹤每日價格以作為投資決策的依據，而遊戲玩家則關注其價值以評估獲利潛力。價格波動會影響公會獎勵、NFT投資，以及區塊鏈遊戲整體投資組合的表現。

Yield Guild Games 的價格預測

Yield Guild Games（YGG）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，YGG 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Yield Guild Games (YGG) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Yield Guild Games 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Yield Guild Games 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Yield Guild Games 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 YGG 2026–2027 年價格的預測。

關於 Yield Guild Games

Yield Guild Games (YGG) 是一個去中心化自治組織 (DAO)，專門投資於區塊鏈遊戲生態系統中的非同質化代幣 (NFTs)。其主要目的是創建一個玩家社區，讓玩家可以通過玩區塊鏈遊戲來賺取生活費。YGG 獲得遊戲內的資產並將其借給公會成員，然後這些成員使用這些資產來產生收入。利潤將在成員和 YGG 代幣持有者之間分享。YGG 代幣用於治理，允許持有者對各種提案進行投票，包括關於投資和社區發展的決定。該代幣在以太坊區塊鏈上運行，遵循 ERC-20 標準。

如何在台灣購買和投資 Yield Guild Games

準備好開始使用 Yield Guild Games 了嗎？在 MEXC 購買 YGG 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Yield Guild Games 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Yield Guild Games (YGG) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Yield Guild Games 將立即存入您的錢包。
Yield Guild Games (YGG) 購買教程

Yield Guild Games 能做什麼？

擁有 Yield Guild Games 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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在 MEXC 上購買 Yield Guild Games (YGG) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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什麼是Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games資源

要更深入地瞭解 Yield Guild Games，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Yield Guild Games網站
區塊查詢

類別 :

Abstract EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於Yield Guild Games的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:08:03 (UTC+8)

Yield Guild Games（YGG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
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02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Yield Guild Games 的更多資訊

YGGUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 YGG。在 MEXC 上探索 YGGUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Yield Guild Games (YGG) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Yield Guild Games 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
YGG/USDT
NT$0.590436
NT$0.590436NT$0.590436
-1.64%
3.02M (USDT)

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NT$2.2956075
NT$2.2956075NT$2.2956075

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utility token

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NT$0.16713045
NT$0.16713045NT$0.16713045

-11.38%

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Thinking Cat

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NT$0.486279
NT$0.486279NT$0.486279

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NT$9.140895
NT$9.140895NT$9.140895

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DAPPOS

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NT$8.8019055
NT$8.8019055NT$8.8019055

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KiiChain

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KII

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NT$2.2956075NT$2.2956075

+278.15%

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NT$9.1194885
NT$9.1194885NT$9.1194885

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NT$0.353127375
NT$0.353127375NT$0.353127375

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NT$30.2921145NT$30.2921145

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NT$3.7544445NT$3.7544445

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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