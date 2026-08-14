Yield Guild Games實時價格 (YGG)
Yield Guild Games (YGG) 今日實時價格為 NT$ 0.01849，過去 24 小時內變化了 1.75%。目前 YGG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01849 每 YGG。
Yield Guild Games 目前市值在 NT$ 14.10M 排名第 #733，流通供應量為 762.36M YGG。過去 24 小時內，YGG 的交易價格在 NT$ 0.01827（低點）和 NT$ 0.01897（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 367.290539076439536966，而歷史最低價為 NT$ 0.7558216582048778205。
短期表現方面，YGG 在過去一小時內波動了 -0.27%，過去7 天內波動了 -6.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.11K。
No.733
76.23%
ETH
Yield Guild Games 的目前市值為 NT$ 14.10M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.11K。YGG 的流通量為 762.36M，總供應量是 999716389.32277708，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.49M。
-0.27%
-1.75%
-6.34%
-6.34%
跟蹤 Yield Guild Games 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0105224
|-1.75%
|30天
|NT$ -0.00381
|-17.09%
|60天
|NT$ -0.00902
|-32.79%
|90天
|NT$ -0.0197
|-51.59%
今天，YGG 記錄了 NT$ -0.0105224 (-1.75%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00381 (-17.09%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，YGG 的變化為 NT$ -0.00902 (-32.79%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0197 (-51.59%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 YGG 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
YGG_USDT在4小時周期運行於0.01931樞紐點下方。價格位於S2與S1之間，樞中0.0195構成上方直接參照。短期均線組呈現買入信號，長期結構維持區間震盪形態。樞紐體系顯示價格處於低位整理層級，尚未突破關鍵分水嶺。 MACD錄得死叉狀態，動能方向出現分歧。快慢指標分層運行，短期買盤與中期調整信號並存。RSI處於中性區域，波動率未見顯著擴張。KDJ與StochRSI數值反映當前多空力量均衡，缺乏單邊驅動因子。布林帶收口跡象表明市場進入低波動等待期。 近端支撐位於0.01922，距離現價0.00009。上方第一阻力位0.01936，距離現價0.00005。樞中0.0195為遠端參考價格，距離現價0.00019。R1價格0.01963提供進一步上行觀測點。交易區間狹窄，價格緊貼短期均線波動。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Yield Guild Games 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Yield Guild Games (YGG) 是一個去中心化自治組織 (DAO)，專門投資於區塊鏈遊戲生態系統中的非同質化代幣 (NFTs)。其主要目的是創建一個玩家社區，讓玩家可以通過玩區塊鏈遊戲來賺取生活費。YGG 獲得遊戲內的資產並將其借給公會成員，然後這些成員使用這些資產來產生收入。利潤將在成員和 YGG 代幣持有者之間分享。YGG 代幣用於治理，允許持有者對各種提案進行投票，包括關於投資和社區發展的決定。該代幣在以太坊區塊鏈上運行，遵循 ERC-20 標準。
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Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.
要更深入地瞭解 Yield Guild Games，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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