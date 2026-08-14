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SKALE 目前實時價格為 0.003384 TWD。SKL 市值為 20,954,216.436408 TWD。追蹤台灣的 SKL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！SKALE 目前實時價格為 0.003384 TWD。SKL 市值為 20,954,216.436408 TWD。追蹤台灣的 SKL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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SKALE 圖標

SKALE實時價格 (SKL)

1 SKL 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.1081188
NT$0.1081188NT$0.1081188
-0.49%1D
TWD
SKALE (SKL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:43:29 (UTC+8)

SKALE 今日價格

SKALE (SKL) 今日實時價格為 NT$ 0.003384，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 SKL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003384 每 SKL。

SKALE 目前市值在 NT$ 20.95M 排名第 #628，流通供應量為 6.19B SKL。過去 24 小時內，SKL 的交易價格在 NT$ 0.003369（低點）和 NT$ 0.003435（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 39.1223912805，而歷史最低價為 NT$ 0.1309375843261591275

短期表現方面，SKL 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -5.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.55K

SKALE（SKL）市場資訊

No.628

NT$ 20.95M
NT$ 20.95MNT$ 20.95M

NT$ 62.55K
NT$ 62.55KNT$ 62.55K

NT$ 23.69M
NT$ 23.69MNT$ 23.69M

6.19B
6.19B 6.19B

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

6,342,291,667
6,342,291,667 6,342,291,667

88.45%

ETH

SKALE 的目前市值為 NT$ 20.95M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.55K。SKL 的流通量為 6.19B，總供應量是 6342291667，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.69M

SKALE 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.003369
NT$ 0.003369NT$ 0.003369
24H最低價
NT$ 0.003435
NT$ 0.003435NT$ 0.003435
24H最高價

NT$ 0.003369
NT$ 0.003369NT$ 0.003369

NT$ 0.003435
NT$ 0.003435NT$ 0.003435

NT$ 39.1223912805
NT$ 39.1223912805NT$ 39.1223912805

NT$ 0.1309375843261591275
NT$ 0.1309375843261591275NT$ 0.1309375843261591275

0.00%

-0.49%

-5.90%

-5.90%

SKALE（SKL）價格歷史 TWD

跟蹤 SKALE 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00053239-0.49%
30天NT$ -0.000823-19.57%
60天NT$ -0.001188-25.99%
90天NT$ -0.002994-46.95%
SKALE 今日價格變化

今天，SKL 記錄了 NT$ -0.00053239 (-0.49%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SKALE 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000823 (-19.57%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SKALE 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SKL 的變化為 NT$ -0.001188 (-25.99%)，從而更廣泛地了解其表現。

SKALE 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.002994 (-46.95%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SKALE（SKL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SKALE 價格歷史頁面

SKALE 分析

本分析利用人工智慧模型評估 SKALE 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

SKALE 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 SKL 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

SKL_USDT在4小時周期運行於0.003377中樞上方。價格位於0.003393，緊貼R1阻力位0.003395。均線系統呈現多頭排列，7條MA與EMA均指向買入信號。樞紐體系顯示價格處於中性偏強區間。結構尚未突破關鍵阻力，仍維持震盪整理形態。 MACD指標形成死叉，短期動能出現背離。RSI處於中性區域，多空力量暫時平衡。快慢指標分層明顯，長期趨勢向上而短期動能減弱。波動率維持低位，布林帶收口預示變盤即將臨近。KDJ與StochRSI數值未進入極端區域，市場缺乏單邊驅動力。動能分布分散，暫無集中爆發跡象。 近端阻力位於0.003395，距離現價0.000002。次級阻力位於0.003413，距離現價0.000020。下方第一支撐位於0.003359，距離現價0.000034。核心支撐位於0.003341，距離現價0.000052。關鍵價位密集分布在當前價格上下0.5%範圍內。交易區間狹窄，需觀察對R1及S1的有效突破情況。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 SKALE 的價格？

SKALE (SKL) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. SKALE 區塊鏈生態系統的網路採用率與開發者活動
2. 整體加密貨幣市場的情緒及比特幣的表現
3. 以太坊擴容方案的競爭與需求
4. 代幣在權益證明、委託與網路治理方面的實用性
5. 與 DeFi 專案的合作公告與整合
6. 技術發展與協議升級
7. 主要交易所的交易量與流動性
8. 影響區塊鏈擴容方案的監管消息
9. 驗證人參與度與網路安全指標
10. 投資者對替代幣的一般風險偏好

為什麼人們想知道 SKALE 今天的價格？

人們希望了解 SKALE (SKL) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。作為以太坊的第二層擴容解決方案，SKL 吸引了關注 DeFi 動態的投資人。即時價格資訊有助於交易者執行買賣訂單、評估每日盈虧，並追蹤市場波動，以進行策略性佈局。

SKALE 的價格預測

SKALE（SKL）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SKL 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
SKALE (SKL) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，SKALE 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 SKALE 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 SKALE 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SKL 2026–2027 年價格的預測。

關於 SKALE

SKALE Network (SKL) 是一個去中心化的以太坊相容網路，旨在為以太坊帶來可擴展性，並提升以太坊區塊鏈的速度和功能。它的目標是為開發者提供更有效率且更經濟的智能合約執行能力。SKL，SKALE Network的原生實用代幣，用於生態系統內的各種功能，包括抵押、交易和存儲的費用，以及網路驗證者的獎勵。該網路採用一種稱為SKALE共識的共識模型，該模型結合了實用拜占庭容錯（PBFT）和異步二元拜占庭協議（ABBA）共識模型的元素。SKALE Network通常用於需要高交易吞吐量和低延遲的去中心化應用程序（dApps）。

如何在台灣購買和投資 SKALE

準備好開始使用 SKALE 了嗎？在 MEXC 購買 SKL 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 SKALE 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 SKALE (SKL) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，SKALE 將立即存入您的錢包。
SKALE (SKL) 購買教程

SKALE 能做什麼？

擁有 SKALE 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 SKALE (SKL) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是SKALE (SKL)

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

SKALE資源

要更深入地瞭解 SKALE，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SKALE網站
區塊查詢

類別 :

Account AbstractionBase EcosystemEthereum Ecosystem

人們還問：關於SKALE的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:43:29 (UTC+8)

SKALE（SKL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 SKALE 的更多資訊

SKLUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SKL。在 MEXC 上探索 SKLUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 SKALE (SKL) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 SKALE 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SKL/USDT
NT$0.1081827
NT$0.1081827NT$0.1081827
-0.32%
18.51M (USDT)
SKL/USDC
NT$0.10808685
NT$0.10808685NT$0.10808685
-0.32%
16.23M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.416059
NT$2.416059NT$2.416059

+298.00%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17907975
NT$0.17907975NT$0.17907975

-5.04%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.47286
NT$0.47286NT$0.47286

-23.31%

up

up

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NT$9.211185
NT$9.211185NT$9.211185

+23.94%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.121086
NT$9.121086NT$9.121086

+2.57%

漲幅榜

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.416059
NT$2.416059NT$2.416059

+298.00%

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Fusionist

ACE

NT$8.7488685
NT$8.7488685NT$8.7488685

+136.52%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.347612805
NT$0.347612805NT$0.347612805

+66.64%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$33.054192
NT$33.054192NT$33.054192

+46.36%

Cap

Cap

CAP

NT$2.279952
NT$2.279952NT$2.279952

+31.58%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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SKL
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