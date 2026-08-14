SKALE 今日價格

SKALE (SKL) 今日實時價格為 NT$ 0.003384，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 SKL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003384 每 SKL。

SKALE 目前市值在 NT$ 20.95M 排名第 #628，流通供應量為 6.19B SKL。過去 24 小時內，SKL 的交易價格在 NT$ 0.003369（低點）和 NT$ 0.003435（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 39.1223912805，而歷史最低價為 NT$ 0.1309375843261591275。

短期表現方面，SKL 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -5.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.55K。

SKALE（SKL）市場資訊

排名 No.628 市值 NT$ 20.95MNT$ 20.95M NT$ 20.95M 成交量（24H） NT$ 62.55KNT$ 62.55K NT$ 62.55K 完全稀釋市值 NT$ 23.69MNT$ 23.69M NT$ 23.69M 流通量 6.19B 6.19B 6.19B 最大供應量 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 總供應量 6,342,291,667 6,342,291,667 6,342,291,667 流通率 88.45% 所屬公鏈 ETH

SKALE 的目前市值為 NT$ 20.95M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.55K。SKL 的流通量為 6.19B，總供應量是 6342291667，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.69M。