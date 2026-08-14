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HeyElsa 目前實時價格為 0.04756 TWD。ELSA 市值為 12,158,554.86424 TWD。追蹤台灣的 ELSA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！HeyElsa 目前實時價格為 0.04756 TWD。ELSA 市值為 12,158,554.86424 TWD。追蹤台灣的 ELSA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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HeyElsa 圖標

HeyElsa實時價格 (ELSA)

1 ELSA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.5179445
NT$1.5179445NT$1.5179445
-8.31%1D
TWD
HeyElsa (ELSA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:47:55 (UTC+8)

HeyElsa 今日價格

HeyElsa (ELSA) 今日實時價格為 NT$ 0.04756，過去 24 小時內變化了 8.31%。目前 ELSA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04756 每 ELSA。

HeyElsa 目前市值在 NT$ 12.16M 排名第 #894，流通供應量為 255.65M ELSA。過去 24 小時內，ELSA 的交易價格在 NT$ 0.04525（低點）和 NT$ 0.05271（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 13.306451762598167925，而歷史最低價為 NT$ 1.3289995577516180445

短期表現方面，ELSA 在過去一小時內波動了 +2.47%，過去7 天內波動了 -14.36%。過去一天，總交易量達到 NT$ 84.46K

HeyElsa（ELSA）市場資訊

No.894

NT$ 12.16M
NT$ 12.16MNT$ 12.16M

NT$ 84.46K
NT$ 84.46KNT$ 84.46K

NT$ 47.56M
NT$ 47.56MNT$ 47.56M

255.65M
255.65M 255.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BASE

HeyElsa 的目前市值為 NT$ 12.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 84.46K。ELSA 的流通量為 255.65M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 47.56M

HeyElsa 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.04525
NT$ 0.04525NT$ 0.04525
24H最低價
NT$ 0.05271
NT$ 0.05271NT$ 0.05271
24H最高價

NT$ 0.04525
NT$ 0.04525NT$ 0.04525

NT$ 0.05271
NT$ 0.05271NT$ 0.05271

NT$ 13.306451762598167925
NT$ 13.306451762598167925NT$ 13.306451762598167925

NT$ 1.3289995577516180445
NT$ 1.3289995577516180445NT$ 1.3289995577516180445

+2.47%

-8.30%

-14.36%

-14.36%

HeyElsa（ELSA）價格歷史 TWD

跟蹤 HeyElsa 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.1375735-8.30%
30天NT$ -0.00766-13.88%
60天NT$ -0.00193-3.90%
90天NT$ -0.01931-28.88%
HeyElsa 今日價格變化

今天，ELSA 記錄了 NT$ -0.1375735 (-8.30%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

HeyElsa 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00766 (-13.88%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

HeyElsa 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ELSA 的變化為 NT$ -0.00193 (-3.90%)，從而更廣泛地了解其表現。

HeyElsa 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.01931 (-28.88%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 HeyElsa（ELSA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 HeyElsa 價格歷史頁面

HeyElsa 分析

本分析利用人工智慧模型評估 HeyElsa 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

HeyElsa 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ELSA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ELSA_USDT在4小時周期運行於0.05117，緊鄰中枢點0.05118下方。價格處於S1與R1構成的窄幅區間內，樞紐體系顯示多空平衡狀態。均線組全數呈現買入信號，指標一致性指向短期多頭排列。價格位於關鍵樞紐位附近，結構未發生明顯突破或跌破。 MACD錄得死叉，快慢線向下滑散，動能轉向空頭。RSI進入超賣區域，短期拋壓釋放較為充分。KDJ與StochRSI數值低位運行，驗證下行動能集中。布林帶收口，波動率維持低位，市場缺乏單邊驅動力量。快慢指標出現分層，均線多頭與振盪器空頭形成背離。 上方R1價位0.05138距離現價0.00021，構成近端阻力參考。R2價位0.05165位於遠端，提供二級觀察點位。下方S1價位0.05091距離現價0.00026，為最近支撐測試區。S2價位0.05071處於更深層級，界定下行空間邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 HeyElsa 的價格？

HeyElsa (ELSA) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

市場情緒與投資者信心會驅動需求。交易量與流動性會影響價格的穩定性。開發進度與專案更新會影響其估值。整體加密貨幣市場趨勢也會影響 ELSA 的走勢。

為什麼人們想知道 HeyElsa 今天的價格？

人們希望了解 HeyElsa（ELSA）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別市場機會，以及掌握買賣時機。即時價格數據有助於投資人評估波動性、市場趨勢，並預測潛在的盈虧。

HeyElsa 的價格預測

HeyElsa（ELSA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ELSA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
HeyElsa (ELSA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，HeyElsa 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 HeyElsa 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 HeyElsa 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ELSA 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 HeyElsa

準備好開始使用 HeyElsa 了嗎？在 MEXC 購買 ELSA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 HeyElsa 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 HeyElsa (ELSA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，HeyElsa 將立即存入您的錢包。
HeyElsa (ELSA) 購買教程

HeyElsa 能做什麼？

擁有 HeyElsa 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 HeyElsa (ELSA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是HeyElsa (ELSA)

HeyElsa 是一個由 AI 驅動的鏈上執行平台，讓使用者能以自然語言與加密貨幣與 DeFi 進行互動。透過將使用者意圖轉化為安全、端到端的區塊鏈交易，HeyElsa 抽象化跨鏈與各類協議的技術複雜性，使交易、跨鏈、質押與自動化操作變得順暢、安全，並同時適合一般用戶與進階交易者使用。

HeyElsa資源

要更深入地瞭解 HeyElsa，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方HeyElsa網站
區塊查詢

類別 :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

人們還問：關於HeyElsa的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:47:55 (UTC+8)

HeyElsa（ELSA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 HeyElsa 的更多資訊

ELSAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ELSA。在 MEXC 上探索 ELSAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 HeyElsa (ELSA) 盤口

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ELSA/USDT
NT$1.5339195
NT$1.5339195NT$1.5339195
-7.35%
1.70M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.908728
NT$2.908728NT$2.908728

+379.15%

utility token

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UTILITY

NT$0.1774503
NT$0.1774503NT$0.1774503

-5.91%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4629555
NT$0.4629555NT$0.4629555

-24.92%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.102555
NT$9.102555NT$9.102555

+22.48%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.321093
NT$9.321093NT$9.321093

+4.82%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.908728
NT$2.908728NT$2.908728

+379.15%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.4280905
NT$8.4280905NT$8.4280905

+127.85%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.37357218
NT$0.37357218NT$0.37357218

+79.09%

Heima

Heima

HEI

NT$5.4017865
NT$5.4017865NT$5.4017865

+38.20%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.5201675
NT$28.5201675NT$28.5201675

+26.28%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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