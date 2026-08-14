HeyElsa 今日價格

HeyElsa (ELSA) 今日實時價格為 NT$ 0.04756，過去 24 小時內變化了 8.31%。目前 ELSA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04756 每 ELSA。

HeyElsa 目前市值在 NT$ 12.16M 排名第 #894，流通供應量為 255.65M ELSA。過去 24 小時內，ELSA 的交易價格在 NT$ 0.04525（低點）和 NT$ 0.05271（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 13.306451762598167925，而歷史最低價為 NT$ 1.3289995577516180445。

短期表現方面，ELSA 在過去一小時內波動了 +2.47%，過去7 天內波動了 -14.36%。過去一天，總交易量達到 NT$ 84.46K。

HeyElsa（ELSA）市場資訊

排名 No.894 市值 NT$ 12.16MNT$ 12.16M NT$ 12.16M 成交量（24H） NT$ 84.46KNT$ 84.46K NT$ 84.46K 完全稀釋市值 NT$ 47.56MNT$ 47.56M NT$ 47.56M 流通量 255.65M 255.65M 255.65M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 25.56% 所屬公鏈 BASE

HeyElsa 的目前市值為 NT$ 12.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 84.46K。ELSA 的流通量為 255.65M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 47.56M。