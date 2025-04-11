什麼是Bedrock (BR)

Bedrock是全球首個支持多資產的流動性再質押協議，率先推出了比特幣質押產品uniBTC。作為領先的BTC流動質押資產，uniBTC讓用戶在保持資產流動性的同時，獲得質押收益，開啟比特幣萬億級市場的全新收益機會。Bedrock基於創新的BTCFi2.0方案，重新定義了比特幣在DeFi生態中的價值定位，並已實現BTC、ETH及DePIN等資產在12條以上主流區塊鏈上的流動性再質押。

Bedrock在MEXC已上線，爲您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Bedrock 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。



此外，您還可以：

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Bedrock價格預測

加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如Bedrock、比特幣或以太坊。 BR未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的Bedrock價格預測頁面。

Bedrock價格歷史

追蹤BR的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估BR的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的Bedrock價格歷史頁面。

如何購買Bedrock (BR)

正在尋找如何購買 Bedrock？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Bedrock。我們爲您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BR 兌換爲當地貨幣

1 BR 兌換 VND ₫ 1,405.38321 1 BR 兌換 AUD A$ 0.0871479 1 BR 兌換 GBP ￡ 0.0416556 1 BR 兌換 EUR € 0.0482328 1 BR 兌換 USD $ 0.05481 1 BR 兌換 MYR RM 0.2422602 1 BR 兌換 TRY ₺ 2.0783952 1 BR 兌換 JPY ¥ 7.8657831 1 BR 兌換 RUB ₽ 4.5590958 1 BR 兌換 INR ₹ 4.7114676 1 BR 兌換 IDR Rp 913.4996346 1 BR 兌換 KRW ₩ 77.8548645 1 BR 兌換 PHP ₱ 3.1340358 1 BR 兌換 EGP ￡E. 2.8106568 1 BR 兌換 BRL R$ 0.3211866 1 BR 兌換 CAD C$ 0.0756378 1 BR 兌換 BDT ৳ 6.6457125 1 BR 兌換 NGN ₦ 87.1380342 1 BR 兌換 UAH ₴ 2.2642011 1 BR 兌換 VES Bs 3.89151 1 BR 兌換 PKR Rs 15.3352899 1 BR 兌換 KZT ₸ 28.2666132 1 BR 兌換 THB ฿ 1.8344907 1 BR 兌換 TWD NT$ 1.7741997 1 BR 兌換 AED د.إ 0.2011527 1 BR 兌換 CHF Fr 0.0443961 1 BR 兌換 HKD HK$ 0.4247775 1 BR 兌換 MAD .د.م 0.5086368 1 BR 兌換 MXN $ 1.112643

Bedrock資源

要更深入地瞭解 Bedrock，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於Bedrock的其他問題 Bedrock (BR)今天的價格是多少？ Bedrock (BR) 的實時價格爲 0.05481 USD 。 Bedrock (BR)的市值是多少？ Bedrock 目前的市值爲 $ 11.51M USD 。它的計算方法是將 BR 的目前供應量乘以 0.05481 USD 的實時市場價格。 Bedrock (BR) 的流通量是多少？ Bedrock (BR) 目前的流通供應量爲 210.00M USD 。 Bedrock (BR) 的最高價格是多少？ 截至 2025-04-13 ，Bedrock (BR) 的最高價格爲 0.5 USD 。 Bedrock (BR) 的24小時交易量是多少？ Bedrock (BR) 的 24 小時交易量爲 $ 1.86M USD 。您可以在 MEXC 上發現更多可交易代幣並查看其 24 小時交易量。

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