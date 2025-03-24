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Bedrock是全球首個支持多資產的流動性再質押協議，率先推出了比特幣質押產品uniBTC。作為領先的BTC流動質押資產，uniBTC讓用戶在保持資產流動性的同時，獲得質押收益，開啟比特幣萬億級市場的全新收益機會。Bedrock基於創新的BTCFi2.0方案，重新定義了比特幣在DeFi生態中的價值定位，並已實現BTC、ETH及DePIN等資產在12條以上主流區塊鏈上的流動性再質押。

幣種名稱BR

排名No.1082

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）5.27%

流通供應量210,000,000

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.21%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.22056296219492613,2025-03-24

最低價0.03902018689786832,2025-04-18

所屬公鏈BSC

簡介Bedrock是全球首個支持多資產的流動性再質押協議，率先推出了比特幣質押產品uniBTC。作為領先的BTC流動質押資產，uniBTC讓用戶在保持資產流動性的同時，獲得質押收益，開啟比特幣萬億級市場的全新收益機會。Bedrock基於創新的BTCFi2.0方案，重新定義了比特幣在DeFi生態中的價值定位，並已實現BTC、ETH及DePIN等資產在12條以上主流區塊鏈上的流動性再質押。

所屬板塊

社媒

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