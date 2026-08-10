Giá XDAG hôm nay

Giá XDAG (XDAG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.34% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XDAG sang USD là $ 0 mỗi XDAG.

XDAG hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 892,237, với nguồn cung lưu hành 1.31B XDAG. Trong vòng 24 giờ qua, XDAG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.100431, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, XDAG biến động +0.00% trong giờ qua và -2.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 66.54K.

Thông tin thị trường XDAG (XDAG)

Vốn hóa thị trường $ 892.24K$ 892.24K $ 892.24K Khối lượng (24H) $ 66.54K$ 66.54K $ 66.54K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 982.88K$ 982.88K $ 982.88K Nguồn cung lưu thông 1.31B 1.31B 1.31B Tổng cung 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của XDAG là $ 892.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 66.54K. Nguồn cung lưu hành của XDAG là 1.31B, với tổng nguồn cung là 1446294144.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 982.88K.