Thông tin giá theo USD của X1000 (X1000)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00133689 $ 0.00133689 $ 0.00133689 Thấp nhất 24H $ 0.00141798 $ 0.00141798 $ 0.00141798 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00133689$ 0.00133689 $ 0.00133689 Cao nhất 24H $ 0.00141798$ 0.00141798 $ 0.00141798 ATH $ 0.00171195$ 0.00171195 $ 0.00171195 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.79% Biến động giá (1D) -3.29% Biến động giá (7 ngày) -5.23% Biến động giá (7 ngày) -5.23%

Giá thời gian thực của X1000 (X1000) là $0.0013704. Trong 24 giờ qua, X1000 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00133689 và cao nhất là $ 0.00141798, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của X1000 là $ 0.00171195, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, X1000 đã biến động +0.79% trong 1 giờ qua, -3.29% trong 24 giờ và -5.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường X1000 (X1000)

Vốn hóa thị trường $ 12.33M$ 12.33M $ 12.33M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.33M$ 12.33M $ 12.33M Nguồn cung lưu thông 9.00B 9.00B 9.00B Tổng cung 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

Vốn hoá thị trường hiện tại của X1000 là $ 12.33M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của X1000 là 9.00B, với tổng nguồn cung là 8999998147.428326. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.33M.