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Top token SocialFi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực SocialFi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05326
-0.19%
-1.39%
-5.45%
$ 1.23B
$ 1.04M
2
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07633
0.00%
+0.07%
+2.32%
$ 104.36M
$ 2.61M
3
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00630034
0.00%
0.00%
+0.94%
$ 63.00M
$ 19.43
4
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.03631386
-0.28%
-0.02%
+0.38%
$ 32.80M
$ 25.90K
5
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00544
0.00%
-0.91%
-7.17%
$ 26.18M
$ 9.32M
6
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005345
-0.02%
+0.87%
-4.81%
$ 23.81M
$ 12.41M
7
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04184
+0.02%
-0.43%
+1.01%
$ 23.21M
$ 1.35M
8
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3178
-0.28%
+0.32%
+4.42%
$ 22.22M
$ 201.39K
9
STEEM
STEEM
STEEM
$ 0.03723
+0.05%
+0.73%
+2.11%
$ 20.47M
$ 2.18M
10
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.25
0.00%
-0.04%
-3.10%
$ 13.20M
$ 1.74K
11
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00511791
0.00%
--
+1.52%
$ 11.48M
$ 2.60K
12
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02226428
-0.28%
+0.01%
-14.24%
$ 11.31M
$ 12.35K
13
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011453
+0.01%
-2.07%
+24.22%
$ 10.76M
$ 4.27M
14
00 Token
00 Token
00
$ 0.00938468
-0.17%
+0.04%
-6.96%
$ 9.39M
$ 136.84K
15
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002498
+0.69%
-0.96%
+13.60%
$ 7.54M
$ 41.13M
16
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.500397
-0.03%
-0.00%
-8.59%
$ 7.39M
$ 1.87K
17
The Arena
The Arena
ARENA
$ 0.00114299
-0.17%
-0.17%
+5.68%
$ 7.31M
$ 124.01K
18
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.2184
-0.05%
+0.83%
+4.20%
$ 6.67M
$ 69.05K
19
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001291
-0.92%
+2.06%
+5.73%
$ 6.63M
$ 430.70M
20
ivault
ivault
IVT
$ 0.01265039
+0.01%
+0.00%
+1.60%
$ 5.96M
$ 212.46K
21
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.012521
-1.24%
+1.24%
-1.51%
$ 5.75M
$ 4.38M
22
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.368046
+0.21%
+0.02%
-2.21%
$ 4.70M
$ 164.25K
23
Cratos
Cratos
CRTS
$ 4.127E-5
-0.27%
-1.60%
+0.90%
$ 3.98M
--
24
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2856
+0.35%
-4.54%
-7.33%
$ 3.96M
$ 190.82K
25
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0.018129
-0.26%
+0.71%
+0.41%
$ 3.64M
$ 3.23M
26
Steem Dollars
Steem Dollars
SBD
$ 0.356459
+0.05%
0.00%
-3.61%
$ 3.49M
$ 908.12K
27
daGama
daGama
DGMA
$ 0.02
-0.10%
-0.05%
-0.10%
$ 2.60M
$ 4.33M
28
Paparazzi Token
Paparazzi Token
PAPARAZZI
$ 0.00025872
+0.03%
+0.00%
+0.07%
$ 2.59M
$ 21.74K
29
LYNK
LYNK
LYNK
$ 0.00256129
-0.18%
+0.00%
+0.96%
$ 2.56M
$ 5.18K
30
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00023866
-0.23%
-0.04%
-12.54%
$ 2.39M
$ 149.06K
31
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020504
-0.01%
+0.01%
+1.67%
$ 2.05M
$ 7.79K
32
WHALE
WHALE
WHALE
$ 0.2049
-0.19%
--
+16.18%
$ 2.05M
$ 6.21K
33
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001849
+0.22%
-1.70%
+8.51%
$ 1.85M
$ 31.76M
34
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00171434
0.00%
--
+0.03%
$ 1.71M
$ 7.48
35
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.89
0.00%
+0.04%
+15.95%
$ 1.69M
$ 5.20K
36
Saito
Saito
SAITO
$ 0.00056432
+0.46%
+0.03%
+6.94%
$ 1.69M
$ 22.46K
37
Bitsocial
Bitsocial
BSO
$ 0.00641167
0.00%
--
+0.77%
$ 1.35M
$ 5.13
38
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.00016534
+1.09%
-0.25%
-11.36%
$ 1.32M
$ 2.21K
39
Mint Token
Mint Token
MT
$ 0.00200213
+0.22%
--
+2.42%
$ 1.30M
$ 75.52
40
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00283122
0.00%
--
-0.17%
$ 1.29M
$ 11.11
41
Kin
Kin
KIN
$ 4.08999E-7
0.00%
+6.40%
+0.36%
$ 1.08M
--
42
noice
noice
NOICE
$ 9.92E-6
-0.50%
-0.50%
+3.01%
$ 991.48K
--
43
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.00194399
0.00%
--
+23.16%
$ 884.87K
$ 3.48K
44
ReddCoin
ReddCoin
RDD
$ 2.51E-5
-0.08%
0.00%
-3.31%
$ 855.98K
--
45
Global Coin Research
Global Coin Research
GCR
$ 0.077855
0.00%
--
-0.84%
$ 778.55K
$ 213.97
46
Financie Token
Financie Token
FNCT
$ 0.00015364
0.00%
-0.09%
+0.42%
$ 639.20K
$ 510.84
47
UXLINK
UXLINK
UXLINK
$ 0.00065802
+0.47%
-0.00%
-3.68%
$ 608.51K
$ 28.56K
48
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0.00120161
0.00%
+0.04%
+5.54%
$ 603.51K
$ 2.43K
49
Airdrops Quest
Airdrops Quest
DROP
$ 0.00056428
-0.45%
+0.01%
+1.25%
$ 561.70K
$ 55.63
50
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0.00105061
-0.74%
-0.03%
-13.80%
$ 486.19K
$ 1.64K

Câu hỏi thường gặp

Token SocialFi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token SocialFi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 112 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.71B.
Token SocialFi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token SocialFi được theo dõi trên MEXC, MY đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 107.48% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token SocialFi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 112 token SocialFi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token SocialFi phổ biến bao gồm SKY, REAL, SWOP. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục SocialFi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token SocialFi là khoảng $1.71B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực SocialFi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.