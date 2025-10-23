Thông tin giá theo USD của Todin (TDN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00443116$ 0.00443116 $ 0.00443116 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.20% Biến động giá (1D) -0.94% Biến động giá (7 ngày) +4.94% Biến động giá (7 ngày) +4.94%

Giá thời gian thực của Todin (TDN) là --. Trong 24 giờ qua, TDN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TDN là $ 0.00443116, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TDN đã biến động -0.20% trong 1 giờ qua, -0.94% trong 24 giờ và +4.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Todin (TDN)

Vốn hóa thị trường $ 125.38K$ 125.38K $ 125.38K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 738.72K$ 738.72K $ 738.72K Nguồn cung lưu thông 136.17M 136.17M 136.17M Tổng cung 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

Vốn hoá thị trường hiện tại của Todin là $ 125.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TDN là 136.17M, với tổng nguồn cung là 802285308.8540871. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 738.72K.