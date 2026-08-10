Giá Sugar Boy hôm nay

Giá Sugar Boy (SUGAR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUGAR sang USD là $ 0 mỗi SUGAR.

Sugar Boy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 22,181, với nguồn cung lưu hành 1.00B SUGAR. Trong vòng 24 giờ qua, SUGAR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02530325, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUGAR biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Sugar Boy (SUGAR)

Vốn hóa thị trường $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sugar Boy là $ 22.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SUGAR là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.18K.