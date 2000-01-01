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Top token Hệ sinh thái Tron theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Tron. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999376
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 183.13B
$ 23.00B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00069
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
3
Tron
Tron
TRX
$ 0.3303
-0.12%
+0.12%
+0.40%
$ 31.32B
$ 8.58M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,108.66
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
5
USD1
USD1
USD1
$ 1.00045
0.00%
+0.04%
+0.05%
$ 4.40B
$ 2.28M
6
WETH
WETH
WETH
$ 1,920.66
-0.26%
+0.00%
+2.91%
$ 4.30B
$ 246.38M
7
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.430032
+0.01%
0.00%
+0.17%
$ 3.21B
$ 826.31K
8
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001804
0.00%
0.00%
+0.67%
$ 1.64B
$ 29.98B
9
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.330354
+0.01%
+0.00%
+0.49%
$ 1.38B
$ 21.70M
10
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 1.36B
$ 2.83K
11
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
$ 64,830
0.00%
0.00%
+1.22%
$ 1.14B
$ 43.53K
12
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
+0.01%
+0.02%
-0.04%
$ 1.00B
$ 53.06K
13
JUST
JUST
JST
$ 0.10055
-0.44%
-1.35%
-5.20%
$ 858.82M
$ 661.10K
14
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07783
+0.15%
+1.24%
+6.22%
$ 828.49M
$ 1.59M
15
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9969
0.00%
+0.06%
+0.03%
$ 492.88M
$ 8.18K
16
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01213818
0.00%
0.00%
+0.61%
$ 476.13M
$ 1.98K
17
SUN
SUN
SUN
$ 0.018066
-0.01%
+0.17%
+0.04%
$ 347.26M
$ 4.01M
18
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002766
+0.11%
+1.54%
+3.09%
$ 273.86M
$ 210.18B
19
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002638
-0.08%
-0.60%
+0.19%
$ 259.69M
$ 224.53B
20
$ 224.8
+0.12%
-0.06%
+8.41%
$ 147.08M
$ 358.82
21
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07622
0.00%
+0.07%
+2.32%
$ 104.36M
$ 2.61M
22
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.008873
-4.98%
+17.10%
+32.90%
$ 92.51M
$ 23.62M
23
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,317.73
0.00%
-0.00%
+6.52%
$ 70.51M
$ 505.10K
24
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
+262.28%
$ 62.01M
$ 19.80M
25
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.979688
-0.01%
-0.00%
-1.78%
$ 61.06M
$ 7.06
26
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 55.439
+1.26%
-4.41%
-9.27%
$ 52.96M
$ 1.97K
27
USDKG
USDKG
USDKG
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 50.03M
$ 1.71K
28
OSK
OSK
OSK
$ 38.05
0.00%
0.00%
-3.33%
$ 40.28M
$ 58.63
29
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003131
+0.06%
+0.93%
+0.80%
$ 31.13M
$ 1.98B
30
Black Phoenix
Black Phoenix
BPX
$ 0.00344311
-0.57%
0.00%
+34.36%
$ 19.85M
$ 247.08
31
Striker
Striker
STKRI
$ 0.302903
0.00%
--
+0.04%
$ 15.94M
$ 8.01K
32
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01074
0.00%
-3.42%
-5.46%
$ 12.91M
$ 23.64K
33
LUMI Credits
LUMI Credits
LUMI
$ 0.0401894
0.00%
--
+0.02%
$ 5.14M
$ 533.87
34
SUNDOG
SUNDOG
SUNDOG
$ 0.00383
0.00%
+0.79%
+1.06%
$ 3.82M
$ 540.05K
35
PussFi
PussFi
PUSS
$ 0.004127
-0.10%
+0.17%
+0.34%
$ 3.63M
$ 11.10M
36
GMCoin
GMCoin
GMCOIN
$ 0.04285473
-0.50%
-0.01%
+0.85%
$ 3.10M
$ 2.10K
37
ROCK DAO
ROCK DAO
ROCK
$ 0.00046123
-0.01%
-0.01%
+0.21%
$ 2.48M
$ 907.45K
38
CashBackPro
CashBackPro
CBP
$ 0.00848458
+0.22%
+0.05%
+3.38%
$ 1.63M
$ 4.01K
39
PePeonTron
PePeonTron
PEPEONTRON
$ 0.00074893
0.00%
+0.00%
-10.47%
$ 748.93K
$ 2.32K
40
Liberland LLD
Liberland LLD
LLD
$ 0.266069
-0.11%
+0.01%
+2.93%
$ 687.16K
$ 24.67
41
TRON MASCOT
TRON MASCOT
SUNTRON
$ 0.00066388
0.00%
--
+0.66%
$ 663.88K
$ 39.51
42
Tron Bull Coin
Tron Bull Coin
TBULL
$ 0.0003147
0.00%
--
+0.05%
$ 314.70K
$ 6.23
43
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.054961
-7.72%
-0.03%
-1.75%
$ 312.83K
$ 787.50K
44
JustMoney
JustMoney
JM
$ 4.27E-6
+0.23%
+6.90%
+8.93%
$ 280.49K
--
45
TTcoin
TTcoin
TC
$ 0.00010444
-2.50%
+0.01%
+2.30%
$ 236.69K
$ 131.64K
46
Suncat
Suncat
SUNCAT
$ 0.00020607
0.00%
0.00%
+0.50%
$ 206.06K
$ 23.94
47
SunWukong
SunWukong
SUNWUKONG
$ 0.00017001
0.00%
--
-5.27%
$ 170.01K
$ 221.05
48
CORE MultiChain
CORE MultiChain
CMCX
$ 1.042E-5
0.00%
-7.10%
0.00%
$ 149.98K
--
49
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001458
-0.27%
-5.44%
-26.05%
$ 145.89K
$ 374.47M
50
Invest Zone
Invest Zone
IVFUN
$ 0.0001405
0.00%
--
+0.77%
$ 140.51K
$ 29.43

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Tron là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Tron đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 81 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $319.60B.
Token Hệ sinh thái Tron nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Tron được theo dõi trên MEXC, BANANAS31 đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 17.10% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Tron trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 81 token Hệ sinh thái Tron, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Tron phổ biến bao gồm USDT, USDC, TRX. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Tron là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Tron là khoảng $319.60B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Tron, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.