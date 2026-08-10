Giá Spark USDC hôm nay

Giá Spark USDC (SUSDC) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.1, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUSDC sang USD là $ 1.1 mỗi SUSDC.

Spark USDC hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 185,921,767, với nguồn cung lưu hành 184.03M SUSDC. Trong vòng 24 giờ qua, SUSDC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.1, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.950893.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUSDC biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.52.

Thông tin thị trường Spark USDC (SUSDC)

Vốn hóa thị trường $ 185.92M$ 185.92M $ 185.92M Khối lượng (24H) $ 4.52$ 4.52 $ 4.52 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 185.92M$ 185.92M $ 185.92M Nguồn cung lưu thông 184.03M 184.03M 184.03M Tổng cung 184,048,190.8588718 184,048,190.8588718 184,048,190.8588718

Vốn hoá thị trường hiện tại của Spark USDC là $ 185.92M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.52. Nguồn cung lưu hành của SUSDC là 184.03M, với tổng nguồn cung là 184048190.8588718. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 185.92M.