Giá ShMonad hôm nay

Giá ShMonad (SHMON) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.03375319, biến động 0.35% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHMON sang USD là $ 0.03375319 mỗi SHMON.

ShMonad hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 7,713,337, với nguồn cung lưu hành 228.52M SHMON. Trong vòng 24 giờ qua, SHMON được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0332394 (thấp) đến $ 0.03411312 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.069732, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.02442519.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHMON biến động -0.28% trong giờ qua và +0.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 111.68.

Thông tin thị trường ShMonad (SHMON)

Vốn hóa thị trường $ 7.71M$ 7.71M $ 7.71M Khối lượng (24H) $ 111.68$ 111.68 $ 111.68 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.71M$ 7.71M $ 7.71M Nguồn cung lưu thông 228.52M 228.52M 228.52M Tổng cung 228,521,703.3915079 228,521,703.3915079 228,521,703.3915079

Vốn hoá thị trường hiện tại của ShMonad là $ 7.71M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 111.68. Nguồn cung lưu hành của SHMON là 228.52M, với tổng nguồn cung là 228521703.3915079. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.71M.