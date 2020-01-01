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Top token Hệ sinh thái Monad theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Monad. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,383.33
-0.21%
+0.00%
+2.89%
$ 8.82B
$ 1.79M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,947.6
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
4
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,905
-0.38%
+0.00%
+1.88%
$ 6.29B
$ 172.28M
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.179
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
0.00%
$ 4.49B
$ 1.89M
7
USD1
USD1
USD1
$ 1.00055
0.00%
+0.04%
+0.05%
$ 4.40B
$ 2.28M
8
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99895
-0.03%
0.00%
0.00%
$ 4.06B
$ 51.87M
9
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
10
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 2.76M
11
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.09B
$ 1.50M
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.62M
--
13
GHO
GHO
GHO
$ 0.997971
-0.03%
0.00%
-0.04%
$ 697.62M
$ 1.12M
14
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 690.92M
--
15
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,793
-0.53%
0.00%
+1.78%
$ 420.67M
$ 2.17K
16
Monad
Monad
MON
$ 0.02114
+0.38%
+1.48%
+1.00%
$ 250.81M
$ 7.61M
17
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.363
-0.07%
-3.06%
-0.07%
$ 233.07M
$ 142.47K
18
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999543
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 210.64M
$ 1.62M
19
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1305
-0.31%
-2.32%
-1.73%
$ 130.40M
$ 897.57K
20
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,300.05
+0.03%
-0.00%
+6.44%
$ 117.51M
$ 3.51M
21
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.999344
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 97.62M
$ 3.76M
22
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2301
-0.26%
-1.87%
-4.07%
$ 65.83M
$ 249.98K
23
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 64,763
+0.32%
-0.00%
+15.44%
$ 63.76M
$ 89.27
24
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.045
0.00%
--
+0.10%
$ 56.10M
$ 1.03
25
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 39.45M
--
26
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 66,465
-0.09%
+0.00%
+1.84%
$ 36.96M
--
27
eBTC
eBTC
EBTC
$ 64,883
-0.39%
+0.00%
+1.81%
$ 35.98M
$ 9.68K
28
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999325
-0.01%
0.00%
-0.05%
$ 27.40M
$ 3.32M
29
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 20.61M
$ 10.75
30
ShMonad
ShMonad
SHMON
$ 0.03392496
+0.18%
+0.01%
+0.99%
$ 7.75M
$ 113.68
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.053988
+0.63%
+0.01%
+0.04%
$ 4.86M
$ 22.91
32
Wrapped Neverland USDT0
Wrapped Neverland USDT0
WNUSDT0
$ 0.994253
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 3.90M
$ 761.49K
33
Mu Digital AZND
Mu Digital AZND
AZND
$ 0.178421
0.00%
--
+0.02%
$ 2.91M
$ 1.21K
34
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.24M
--
35
Magma Staked Monad
Magma Staked Monad
GMON
$ 0.0230334
+0.63%
+0.01%
+1.43%
$ 1.62M
$ 226.13
36
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.02116458
+0.63%
+0.01%
+1.25%
$ 1.55M
$ 3.34K
37
Wrapped Neverland USDC
Wrapped Neverland USDC
WNUSDC
$ 1.023
0.00%
+0.02%
+0.10%
$ 1.41M
$ 817.87
38
LeverUp USD
LeverUp USD
LVUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.28%
$ 1.39M
$ 21.36
39
Wrapped Neverland AUSD
Wrapped Neverland AUSD
WNAUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30M
$ 761.49K
40
Chog
Chog
CHOG
$ 0.00098737
-0.39%
+0.14%
+1.77%
$ 987.37K
$ 7.39K
41
Mu Digital muBOND
Mu Digital muBOND
MUBOND
$ 0.996783
0.00%
--
0.00%
$ 924.16K
$ 7.74K
42
HOLD
HOLD
EARN
$ 0.00168714
-0.04%
+0.03%
+3.92%
$ 709.58K
$ 805.22
43
aPriori Monad LST
aPriori Monad LST
APRMON
$ 0.02287325
-0.28%
+0.02%
+1.17%
$ 574.61K
$ 17.09K
44
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 542.46K
$ 1.28M
45
emonad
emonad
EMO
$ 0.00046544
-0.39%
+0.04%
+5.96%
$ 465.42K
$ 778.03
46
Mu Digital Locked AZND
Mu Digital Locked AZND
LOAZND
$ 1.45
0.00%
--
0.00%
$ 257.58K
$ 54.55
47
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00037086
-0.49%
+0.01%
+0.34%
$ 239.86K
$ 17.44K
48
Etherfuse TESOURO
Etherfuse TESOURO
TESOURO
$ 0.245036
0.00%
+0.01%
+0.82%
$ 207.83K
$ 2.75
49
Long
Long
LONG
$ 2.3489E-7
0.00%
+0.40%
+4.19%
$ 184.81K
--
50
Etherfuse GILTS
Etherfuse GILTS
GILTS
$ 1.42
0.00%
--
+0.71%
$ 177.34K
$ 1.00

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Monad là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Monad đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 67 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $126.05B.
Token Hệ sinh thái Monad nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Monad được theo dõi trên MEXC, ƎԀƎԀ đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 2.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Monad trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 67 token Hệ sinh thái Monad, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Monad phổ biến bao gồm USDC, WSTETH, WBTC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Monad là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Monad là khoảng $126.05B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Monad, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.