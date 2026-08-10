Giá Robinhood hôm nay

Giá Robinhood (ROBINHOOD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.98% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROBINHOOD sang USD là $ 0 mỗi ROBINHOOD.

Robinhood hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 33,621, với nguồn cung lưu hành 1000.00M ROBINHOOD. Trong vòng 24 giờ qua, ROBINHOOD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROBINHOOD biến động +2.79% trong giờ qua và +54.79% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Robinhood (ROBINHOOD)

Vốn hóa thị trường $ 33.62K$ 33.62K $ 33.62K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 33.62K$ 33.62K $ 33.62K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,997,557.568006 999,997,557.568006 999,997,557.568006

Vốn hoá thị trường hiện tại của Robinhood là $ 33.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROBINHOOD là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999997557.568006. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 33.62K.