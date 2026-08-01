Giá Rally hôm nay

Giá Rally (RLY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RLY sang USD là $ 0 mỗi RLY.

Rally hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 417,490, với nguồn cung lưu hành 5.01B RLY. Trong vòng 24 giờ qua, RLY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.4, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RLY biến động +0.16% trong giờ qua và -2.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Rally (RLY)

Vốn hóa thị trường $ 417.49K$ 417.49K $ 417.49K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 417.49K$ 417.49K $ 417.49K Nguồn cung lưu thông 5.01B 5.01B 5.01B Tổng cung 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rally là $ 417.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RLY là 5.01B, với tổng nguồn cung là 15000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 417.49K.