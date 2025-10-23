Thông tin giá theo USD của OpenAI PreStocks (OPENAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 641.12 $ 641.12 $ 641.12 Thấp nhất 24H $ 695.03 $ 695.03 $ 695.03 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 641.12$ 641.12 $ 641.12 Cao nhất 24H $ 695.03$ 695.03 $ 695.03 ATH $ 720.67$ 720.67 $ 720.67 Giá thấp nhất $ 551.47$ 551.47 $ 551.47 Biến động giá (1 giờ) +0.39% Biến động giá (1D) +1.90% Biến động giá (7 ngày) +0.77% Biến động giá (7 ngày) +0.77%

Giá thời gian thực của OpenAI PreStocks (OPENAI) là $659.28. Trong 24 giờ qua, OPENAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 641.12 và cao nhất là $ 695.03, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OPENAI là $ 720.67, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 551.47.

Về hiệu suất ngắn hạn, OPENAI đã biến động +0.39% trong 1 giờ qua, +1.90% trong 24 giờ và +0.77% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường OpenAI PreStocks (OPENAI)

Vốn hóa thị trường $ 520.81K$ 520.81K $ 520.81K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 520.81K$ 520.81K $ 520.81K Nguồn cung lưu thông 789.99 789.99 789.99 Tổng cung 789.989466935 789.989466935 789.989466935

Vốn hoá thị trường hiện tại của OpenAI PreStocks là $ 520.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OPENAI là 789.99, với tổng nguồn cung là 789.989466935. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 520.81K.