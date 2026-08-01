Giá Omni hôm nay

Giá Omni (OMNI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.66% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OMNI sang USD là $ 0 mỗi OMNI.

Omni hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 88,225, với nguồn cung lưu hành 999.82M OMNI. Trong vòng 24 giờ qua, OMNI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00405074, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OMNI biến động +0.11% trong giờ qua và +5.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Omni (OMNI)

Vốn hóa thị trường $ 88.23K$ 88.23K $ 88.23K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 88.24K$ 88.24K $ 88.24K Nguồn cung lưu thông 999.82M 999.82M 999.82M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Omni là $ 88.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OMNI là 999.82M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 88.24K.