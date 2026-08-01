Giá hôm nay của Neutron (NTRN) là bao nhiêu?

Giá thực tế là ₫, phản ánh biến động giá trong 24 giờ qua là -3.41%. Con số này được tính toán lại vài giây một lần để phản ánh giao dịch theo thời gian thực trên các thị trường toàn cầu.

Có bao nhiêu token của NTRN đang lưu hành?

Số lượng token đang lưu hành của NTRN là 369081858.813804, thể hiện số lượng hiện đang được công chúng nắm giữ. Số lượng token lưu hành ảnh hưởng đến việc xác định giá và vốn hóa thị trường, đặc biệt đối với các tài sản mới nổi.

Có bao nhiêu người nắm giữ hiện đang sở hữu Neutron?

Ước tính có khoảng -- người nắm giữ độc lập của NTRN trên các mạng lưới được hỗ trợ. Số lượng người nắm giữ ngày càng tăng thường cho thấy sự gia tăng mức độ áp dụng và sự quan tâm dài hạn đối với tài sản này.

Vốn hóa thị trường của Neutron hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường đạt ₫2059643099.410640000, đưa Neutron xếp hạng #6229 trên toàn thế giới. Vốn hóa thị trường giúp nhà đầu tư hiểu rõ về quy mô tương đối và mức độ trưởng thành của tài sản so với các tài sản khác.

Giao dịch của NTRN hôm nay diễn ra sôi động như thế nào?

Trong 24 giờ qua, token này đã ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường đi kèm với thanh khoản mạnh hơn và sự tham gia đông đảo của nhà giao dịch.

Điều gì đang thúc đẩy biến động gần đây của Neutron?

Biến động giá gần đây ở mức -3.41% trong 24 giờ qua chịu ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường, hành vi của nhà đầu tư, hiệu suất chung của cả phân khúc trong Binance Launchpool,Osmosis Ecosystem,Delphi Ventures Portfolio, cũng như các cập nhật từ hệ sinh thái --. Những tin tức nóng hổi hoặc sự gia tăng hứng thú giao dịch cũng có thể góp phần vào điều này.